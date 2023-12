“Es un orgullo”: Jorge Fossati analiza seriamente ser entrenador de la selección peruana (VIDEO)

¡Date prisa, “Prosor”! Jorge Fossati llegó a Perú en uno de los momentos más complicados para Universitario de Deportes. El estratega logró levantar de gran manera al cuadro crema y pudo avanzar en la Copa Sudamericana, cerrando el año con broche de oro tras ganarle la final a Alianza Lima en el propio Matute. Por ello, su nombre suena fuerte para ser el nuevo entrenador de la selección peruana y el uruguayo señala que es un orgullo, además de revelar que analizará seriamente la propuesta.

¿Qué había revelado?

El proceso de Juan Reynoso acabará en los próximos días. Su propuesta no terminó por convencer ni a los propios jugadores peruanos, por lo cual, su mensaje tampoco llegó a calar en la hinchada.

Tras varios meses al mando de la selección peruana, Juan Reynoso no continuará y la decisión ya fue tomada desde la FPF. Juan Carlos Oblitas fue el encargado de confirmarlo, pero la “bomba” no quedaría ahí. Cuando muchos esperaban el regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana, desde Uruguay, Jorge Fossati reveló la verdadera sorpresa.

Según señaló el actual entrenador de Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol tiene interés en contar con sus servicios. Esta propuesta, el uruguayo la tomó con agrado y señaló sentirse halagado por ello.

“No me han contactado oficialmente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ayer me enteré que la Federación Peruana habló con las autoridades de Universitario, que no están muy de acuerdo, y que aparentemente el director de fútbol de la Federación viajaría a Uruguay a reunirse conmigo. A mí me honra que la selección del país donde estoy trabajando me esté buscando», dijo en una entrevista para el programa ‘Quiero fútbol’ de la radio uruguaya Sport 890.

Jorge Fossati asoma en la selección peruana

Tras este panorama, Jorge Fossati ofreció una entrevista para “Teledoce”. El estratega uruguayo habló largo y tendido sobre la selección peruana y señaló sentirse orgulloso de que su nombre sea voceado como posible DT.

“Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé; pero valoro mucho mas si te llaman de un lugar de donde te conocen; o que estás trabajando o trabajaste antes. Después, no quiero caer, en donde siempre pensé que no es ético, de estar con eso de ‘sería un honor, un orgullo si me llamaran’”, sostuvo.

Asimismo, y sabiendo que aún tiene contrato con Universitario, Jorge Fossati no descartó dirigir tanto al cuadro crema como a la selección peruana. Cabe destacar que Diniz, entrenador de la selección brasileña, hace lo propio dirigiendo al “Scratch” y a Fluminense.

“A mí me parece en principio que no. Tenés que ver las dos cosas, los calendarios, qué hago, cuando estoy acá quién se encarga de aquello. Por ahí un técnico cualquiera puede estar en dos lados, no sería la primera vez, ya ha pasado en el mundo, pero el técnico puede estar para allá y para acá. Tendría que tener los equipos de trabajos fuertes”, apuntó.