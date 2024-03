"A mí me juzgaron machistas de mi***", Yiddá Eslava explota tras ampay de Julián Zucchi con otra mujer

Yiddá Eslava no fue ajena a las recientes imágenes publicadas por el programa 'Amor y fuego' donde se le vio a Julián Zucchi en pleno coqueteo con una reportera que según dicen pertenece al equipo de Magaly Medina.

Es así que la actriz lejos de hablar de las polémicas imágenes recordó la vez que hizo pública su relación con el fotógrafo Ángel Fernández y solo recibió una ola de críticas por según usuarios no haber guardado luto al padre de sus hijos.

Fuerte y claro

Yiddá Eslava no se guardó nada luego de ser consultada por las imágenes de su expareja con otra mujer, lejos de incomodarse por el ampay, la actriz recalcó que no tuvo el mismo trato cuando ella anunció que se encontraba enamorada.

"Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero", declaró al principio de su transmisión en sus redes sociales.

Por otro lado, recalcó que ella jamás protagonizó situaciones vergonzosas donde se le vea 'chapando' con uno o con otro e incluso aseveró que nunca estuvo de picaflor pues su única relación formal después de Julián fue con Ángel Fernández.

"A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m***", sostuvo la actriz en su cuenta de Instagram.

Asimismo, confesó que no conoce a la mujer con la que ha sido ampayado el padre de sus hijos y recalcó que se enteró de la misma manera que todos los televidentes.

"La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes", acotó la influencer sobre las imágenes de 'Amor y Fuego' en vivo para sus redes sociales.

Además, Yiddá se mostró indignada porque ha sentido el machismo en su mas grande esplendor ya que Julián no ha recibido críticas por al parecer darse una nueva oportunidad en el amor.

"Piensen bien cuando van a hablar de alguien, cuando van a referirse a una persona. Estoy cansada de que se mida con una vara distinta a las mujeres y a los hombres. Tiene que acabar de alguna u otra manera", mencionó.

¿Lo tilda de 'hipócrita'?

En el programa de 'América Hoy' se contactaron con Yiddá Eslava para conocer un poco más su opinión sobre las imágenes de su expareja y reveló que ahora debe salir él ha aclarar su situación sentimental, tal y como ella lo hizo en su momento.

Incluso recalcó que jamás negaría a Ángel ya que lo considera una persona muy importante en su vida y espera que ser feliz con él para toda la vida.

"Ángel me hace feliz, y yo no podría no soy hipócrita", dijo Yiddá dejando entrever que Julián no fue sincero en un inicio ya que afirmó que se encontraba enfocado en sus hijos y en su trabajo, pues no tenía tiempo para el amor.

Asimismo, la conversación se puso tensa cuando la reportera le preguntó si Julián le habría sido infiel durante su relación a lo que la actriz decidió evadir la respuesta; "Este es otro tema mamacha", reveló.

Es por ello que las panelistas de 'América Hoy' revelaron que Yiddá esconde algo más tras su separación con Julián y deslizaron la posibilidad de una infidelidad que la actriz quiso encubrir para que su relación como padres no se vea afectada por comentarios en redes o de los medios.