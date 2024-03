Brenda Zambrano advierte a Guty Carrera con declarar a favor de Alejandra Baigorria: "Abusivo de mier**"

En un episodio candente de "La Casa de los Famosos", Guty Carrera amenazó con demandar a Brenda Zambrano, pero ella no se quedó callada. La influencer advirtió a su ex que está a punto de tomar un vuelo a Lima, Perú, y declarar a favor de la ex del modelo. Según Brenda, Guty es "un abusivo de m...", y no dudó en expresar su apoyo a Alejandra Baigorria, quien ha denunciado violencia psicológica por parte del modelo.

Brenda Zambrano advierte a Guty Carrera por querer denunciarla

En el último episodio de "La Casa de los Famosos", Guty Carrera lanzó una amenaza de demanda contra Brenda Zambrano, pero la mexicana no se quedó atrás y le soltó un contragolpe digno de telenovela. Brenda le advirtió a su ex que está a punto de tomar un vuelo a Lima, Perú, para declarar a favor de la ex de Guty, Alejandra Baigorria.

Con toda la picardía que la caracteriza, Brenda disparó: "¡Estoy por agarrar un vuelo a Lima, Perú, y declarar a favor de su ex! Porque es un abusivo de mier**". Sin pelos en la lengua, la influencer dejó claro que no se quedará de brazos cruzados ante las acusaciones de Guty Carrera.

Violencia física nunca hubo, pero sí mucho daño psicológico y manipulación! Amigos y familia es testigo de eso! https://t.co/xRMcaAwdfs — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) March 11, 2024

Guty soltó la bomba en "La Casa de los Famosos" al afirmar: "Una mujer me denunció y se probó después de 4 años y yo la tengo denunciada. La actual, si sigue hablando, se le va a denunciar. Dicen cosas porque se cuelgan de lo anterior. Esta gente sin educación vive del chisme". ¡Pero Brenda no se intimidó!

Aclaraciones e indirectas de Brenda

Brenda aclaró que, aunque nunca fue víctima de violencia física por parte de Guty, sí sufrió maltrato psicológico y manipulación. En sus propias palabras: "Violencia física nunca hubo, pero sí mucho daño psicológico y manipulación. Mis amigos y mi familia son testigos de eso". ¡La verdad al descubierto!

Pero Brenda no se conformó con las palabras, también le mandó indirectas a Guty a través de TikTok. En uno de sus videos, se le ve diciendo: "Yo aquí bien preocupada por la denuncia que me hará mi ex". Un toque de sarcasmo que ha dejado a todos con la boca abierta.

Con un segundo video, Brenda añadió más leña al fuego: "Cuando el perro de la fama se cree más famoso que yo". Otro golpe directo al orgullo de Guty Carrera. El público está ansioso por saber qué pasará a continuación en esta novela de farándula.

Así que, prepárense, porque este drama parece que apenas comienza. ¿Guty se retractará de sus amenazas? ¿Brenda cumplirá su promesa de volar a Lima para apoyar a Alejandra Baigorria? La intriga está en su punto más alto en el mundo de los famosos.