¿Alejandra Baigorria duda de casarse con Said Palao?: "Si no me caso, no me caso"

¡La farándula está que arde con el último bombazo de Alejandra Baigorria! La famosa pareja conformada por la empresaria y Said Palao ha sido tema de conversación en todos los programas de América Televisión, pero ahora Alejandra ha soltado unas declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta. ¿Está en riesgo su compromiso con Said?

Alejandra Baigorria sobre una posible infidelidad de Said Palao

La rubia de Gamarra y su prometido no escatiman en mostrar su amor por la televisión, pero los rumores de una posible ruptura no paran. Con el reciente escándalo de infidelidades en la farándula, especialmente con el caso de Christian Domínguez y Pamela Franco, muchos se preguntan si la relación de Alejandra y Said está en peligro. ¿Qué piensa la empresaria sobre eso?

En una entrevista para "Más espectáculos", Baigorria dejó a todos con la boca abierta con sus respuestas. Cuando le preguntaron sobre la fidelidad de Said Palao, ella respondió de manera sincera: "Simplemente uno debe tener la madurez suficiente y estar preparado para cualquier cosa. Yo vivo mi día a día, lo que pasa mañana no sé". ¡Una declaración que ha dado mucho de qué hablar!

Pero las sorpresas no terminaron ahí, ya que Alejandra también tuvo que enfrentarse a los comentarios que vaticinan que su boda no llegará a realizarse. Rafael Cardozo, en particular, aseguró que Said hará esperar a Alejandra al menos 10 años para casarse, siguiendo su propio estilo con Cachaza. ¿Cómo respondió la rubia a estas predicciones?

¿Alejandra Baigorria duda de casarse con Said Palao?

"Algunos me dicen que no, que no me voy a casar, que me van a salar. Bueno, si no me caso, no me caso. Pero hoy me caso, estoy con mi anillo, estoy comprometida, estoy bien con mi novio, mañana no sé", afirmó con seguridad Alejandra. Una respuesta que ha dejado a todos con incertidumbre sobre el futuro de la pareja.

Estas declaraciones de Baigorria no han pasado desapercibidas en las redes sociales, y la farándula está comentando sobre la relación de la pareja. La duda sobre el futuro de Alejandra y Said se ha convertido en el tema del momento, y los fans están ansiosos por descubrir qué sucederá. Estamos al tanto de cada detalle o novedad al respecto.

Los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao no pueden dejar de comentar y especular sobre el destino de esta mediática pareja. Todos están a la espera de nuevos acontecimientos que revelen si realmente habrá boda o si el futuro de la relación está en peligro.