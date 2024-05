Amigas de Alex Béjar la exponen tras ampay con Franco Cabrera: "¡Mira, un peruano!"

¡Escándalo y risas! Alex Béjar, famosa por su papel de Laia en "Al fondo hay sitio", ha sido el centro de atención después de ser vista en un video bastante revelador con Franco Cabrera, conocido por su relación pasada con Ethel Pozo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado algún romance, las especulaciones están a la orden del día.

Amigas de Alex la 'echan' tras ampay

En el mundo del espectáculo, las historias de amor y las coincidencias a veces se vuelven tan públicas que hasta los amigos terminan revelando más de lo esperado. Eso es justamente lo que le ocurrió a Alex Béjar, la actriz conocida por su papel de Laia en "Al fondo hay sitio", quien recientemente fue vista en un ampay bastante cariñoso con Franco Cabrera, el ex de Ethel Pozo.

El video, que capturó a Béjar y Cabrera compartiendo un momento íntimo, ha sido tema de conversación y especulación sobre la posibilidad de un romance. Sin embargo, ni Alex ni Franco han querido hablar sobre lo sucedido, manteniendo el misterio sobre la naturaleza de su relación.

Pero en un giro inesperado y algo cómico, las amigas de Alex Béjar parecen haber dado pistas sobre las preferencias amorosas de la actriz. En un reciente video publicado en redes sociales, mientras Alex paseaba con sus amigas, una de ellas le gritó juguetonamente: "Alex ¡Mira, un peruano!". A lo que Béjar respondió con entusiasmo, "¿Dónde? ¿dónde?", mostrando su evidente interés.

Este intercambio, captado en video, no solo muestra el sentido del humor entre Alex y sus amigas, sino que también ha levantado más curiosidad sobre si su atracción por Franco Cabrera podría ser parte de una afinidad más amplia por los peruanos en general.

Franco Cabrera y Alex Béjar se pronuncian tras besos

Tras el ampay, cuando Franco Cabrera fue cuestionado sobre la relación, él decidió mantener su privacidad: "No hablo de mi vida privada, disculpa. No hablo nunca de mi vida privada. No te puedo responder sobre mi vida privada porque no hablo de mi vida privada. Es lo único que te puedo decir, es mi principio de vida no hablar sobre mi vida privada en medios. Te agradezco la pregunta. Yo hablo sobre mi trabajo, no sobre otras personas", afirmó con una sonrisa.

Por su parte, Alex fue igualmente reservada al ser contactada por los reporteros, respondiendo simplemente: "¿Quién eres? ¿Consultarme el qué? Hola. ¡No voy a hablar! Pero gracias", terminando así cualquier especulación por el momento.

A pesar de sus esfuerzos por mantener las cosas en privado, parece que el interés público en la vida amorosa de Alex Béjar solo ha aumentado, especialmente con las juguetonas interacciones con sus amigas que sugieren que a la actriz le podría fascinar algo más que solo el encanto peruano de Franco Cabrera.