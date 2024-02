"Aquí estoy, llámenme": Flavia Laos y su picante mensaje sobre los "sugar daddy": ¿quiere conseguir uno?

¡Se manda con todo! Flavia Laos sigue dando que hablar. Hace unas semanas protagonizó el tan ansiado encuentro entre las "quinceañeras" con Ale Fuller y Mayra Goñi, y previo a ello había "roto palitos" con Austin Palao. Ahora, la cantante sorprendió al dar una entrevista a Samuel Suárez en "Instarándula" y realizó más de una confesión. Una de las que más sorprendió fue acerca de los "sugar daddy", ya que la exchica reality dejó un picante mensaje para todos ellos. ¿Quiere encontrar uno?

Flavia Laos se manda con los "sugar daddy"

Una de las solteras codiciadas del momento es Flavia Laos. La recordada "Camila" de "Ven Baila Quinceañera" terminó su relación con Austin Palao hace varios meses y desde ese momento está viviendo su soltería al máximo.

En una entrevista con Samuel Suárez para "Instarándula", la cantante habló largo y tendido sobre su vida y un tema picante salió a flote: los "sugar daddy". Esto llamó la atención de la actriz y lejos de incomodarse, no dudó en gastar más de una broma al respecto.

"A quien quiera ser (su sugar). Aquí estoy, llámenme" , alcanzó a decir en un primer momento ante la risa de Samuel Suárez. Sin embargo, esto no se trató de otra cosa que de una broma, por lo cual, para que no se malinterprete, Flavia Laos explicó las razones por las cuales no aceptaría tener un "sugar daddy".

"Yo tengo un genio de miércoles. Si algo no me gusta o algo, es, sí, si algo no me cuadra, no solo porque tengas dinero te voy a seguir la vaina", acotó Flavia Laos. Además, recalcó que hasta el momento no ha recibido este tipo de propuestas y, fiel a su estilo, soltó otra broma al respecto.

"Nunca he recibido esas propuestas, creo que no doy esas vibras. Pero si hay suggars ¡vengan a mí!", bromeó la expareja de Patricio Parodi. ¿De broma en broma la verdad se asoma? Es una respuesta que solo la cantante la tiene.

Detalles de su reencuentro con Ale Fuller

Uno de los mitos de la farándula peruana giraba en torno a la enemistad repentina entre Ale Fuller y Flavia Laos. Ambas, junto a Mayra Goñi, protagonizaron la recordada serie "Ven Baila Quinceañera" y juraban ser como "hermanas".

Sin embargo, todo esto cambió de un momento a otro y todo se tornó más confuso cuando el tema nunca se esclareció. Pero como no hay mal que dure 100 años ni amistad que lo resista, ambas se reconciliaron y la ex de Patricio Parodi brindó más detalles al respecto.

"El Instagram me estaba explotando, los likes han volado por los cielos. Yo me he quedado sorprendida, sabíamos que eso (la reconciliación) iba a marcar una revolución, porque sé que la telenovela ha sido como la niñez de muchas personas, la adolescencia, y por el chisme también", dijo Flavia Laos al ser consultada sobre su encuentro con Ale Fuller.

"Yo estoy super contenta, yo a Ale la adoro, a Mayra también. Son personas con las que he crecido, me han visto crecer y siempre nos hemos apoyado. Y era feo estar peleada con tu amiga", acotó.