Samuel Suárez abandona la conducción de "Todo se filtra". Este es el motivo de su salida

¡Sorpresa en el mundo del espectáculo! Samuel Suárez, el carismático Samu, decidió bajarse del barco de "Todo se filtra", el programa de farándula más nuevo de Panamericana Televisión. A través de sus redes sociales, Samu compartió la noticia que nos dejó a todos boquiabiertos.

Samu cuenta que se va de "Todo se filtra"

En un mensaje sincero, Samu contó que no podrá seguir al frente del programa. ¿El motivo? "Hoy es mi último día al frente de la conducción del programa 'Todo se filtra'. Justo me había pasado un temita en la madrugada", confesó. Al parecer, problemas personales fueron la razón detrás de su decisión.

Pero no todo es tristeza. Samu quiso dejar claro que su despedida es en buenos términos: "A las once de la noche me comuniqué con mi productora Erica y agradecido porque me ayudó a resolverlo". Además, aseguró que, aunque él no esté, el show debe continuar: "El programa sigue".

Samu de Instarandula cuenta que deja la conducción de su programa "Todo se Filtra" en Panamericana. Dice que son motivos personas pero que el espacio tendrá un nuevo conductor 👇🏼 pic.twitter.com/3spYn2LW3L — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 26, 2024

Andrés Hurtado, quien estuvo como último invitado en el programa de Samu, tranquilizó a todos diciendo que "Samu está de lo más lindo con el canal, no vayan a especular cosas, está de lo más fresh, está tranquilo, está bien, tiene que hacer temas personales".

El público se pregunta quién ocupará el trono de "Todo se filtra". Pues, el lunes lo sabremos. Samu dejó la tarea de revelar al nuevo conductor para ese día, manteniendo el misterio bajo siete llaves: "El lunes se enterarán quién estará al frente del programa. A mí no me han chismeado nada".

Samuel Suárez agradecido por la oportunidad

Esta noticia nos tomó por sorpresa a todos. Samuel Suárez, conocido por su canal de noticias 'Instarándula' y su rol en el mundo del entretenimiento, se había convertido en un favorito del público. Su estilo relajado y auténtico lo hicieron querido, y su repentina salida dejó a muchos con preguntas.

Samu agradeció a todos sus seguidores: "Quiero agradecerles, aprovechar estos segundos, a todas las personas que han estado conmigo en este tiempo en 'Todo se filtra'". También expresó su gratitud hacia la producción de Panamericana Televisión por su comprensión y apoyo. "Me han ayudado muchísimo", aseguró.

El próximo lunes será clave para los fans del programa. Samu se mostró confiado de que el nuevo conductor mantendrá la esencia del show. "El programa continúa, el lunes vamos a ver quién es el nuevo conductor del programa, igual muy contento", comentó.

La noticia de la partida de Samu ha generado revuelo, y muchos esperan ansiosos conocer los detalles de esta nueva etapa en su carrera. El mundo de la farándula está lleno de sorpresas, y esta vez, "Todo se filtra" nos tiene a todos en vilo. Estaremos pendientes para descubrir quién será el próximo conductor.