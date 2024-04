¡Arrebatado! Julián Zucchi manda fuerte indirecta a Magaly y Rodrigo González: "Si los perros ladran..."

Esta vez Julián Zucchi uso nuevamente sus redes para expresar su molestia e incomodidad con las declaraciones de Rodrigo González y Magaly Medina quienes se han convertido en sus principales enemigos tal y como el argentino lo ha dejado entrever.

El actor publicó un mensaje en sus historias que al parecer iría directo a los conductores de televisión quienes le han dado con palo el día de ayer luego de que Julián confesara que tuvo que regresar a Argentina porque se quedó sin trabajo en la capital.

Severa indirecta

La guerra No termina entre Rodrigo González Magaly Medina y Julián Zucchi Y es que el argentino nuevamente ha arremetido en contra de los conductores de espectáculo quienes siguen hablando de él en sus respectivos programas de televisión.

El productor no dudó en mandar un certero mensaje a sus detractores a quienes ya ha advertido qué no se quedará de brazos cruzados si continúan hablando cosas de él sin las pruebas necesarias.

Mensaje de Julián Zucchi en redes

"Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos", dice el mensaje que publicó Julián en sus redes.

Con este mensaje dejaría más que claro que mientras las personas hablen de él es sinónimo de que mientras la gente siga opinando es porque lo que está haciendo no pasa desapercibido, sino que es importante y da que hablar.

Como se recuerda Rodrigo González conocido como "Peluchín" afirmó en su último programa de 'Amor y Fuego' que no pagaría ni un sol por ver al argentino en escena.

Incluso advirtió a Julián que si se atreve a realizar un juicio en su contra él hará que pague cada sol que gaste en este proceso ya que considera que tiene todas las pruebas correspondientes para salir victorioso.

"Te hago recordar que la ley ha cambiado, porque si nos haces un juicio y lo pierdes, vas a tener que asumir el gasto de todo. Ya no es como antes. Tú me haces gastar un sol por esto y lo vas a pagar más caro, no va a haber vida para que termines de pagar eso, por payaso de verdad. Te esperamos con una buena defensa como siempre", sentenció.

Por otro lado, Magaly Medina reveló que es el mismo Julián quien se disparó a los pies con el escándalo de su separación el cual lo pinto de pies a cabeza como la pareja desleal y narcisista.

Además, afirmó que ella no ha creado una campaña en contra del argentino junto a 'Peluchín' pues es el actor quien ha provocado que la gente opine negativamente de él.

Julián Zucchi estaría evaluando demandar a Yiddá Eslava por declaraciones en su contra: "Se arreglará con la justicia"

Julián Zucchi nuevamente causa conmoción en redes sociales y en medios de comunicación y es que esta vez el argentino usó sus redes sociales para pronunciarse sobre los problemas que ha tenido que atravesar a raíz de todo el escándalo que se suscitó debido a su separación con Yiddá Eslava.

El actor afirmó que varias marcas desistieron de seguir trabajando con él y varios contratos de trabajo fueron cancelados debido a la polémica en donde él fue señalado como infiel, mentiroso y hasta manipulador.

Es por ello que Julián afirmó que está en conversaciones con una abogada que lo viene asesorando para que tome cartas en el asunto contra las personas que hablaron mal de él sin tener las pruebas que respalden sus palabras.

Sin embargo, lo que ha causado conmoción es que el argentino ha dejado entrever que estaría evaluando de mandar a la madre de sus hijos.

"Lo que se tenga que arreglar se arreglará en privado y con la justicia", dijo Julián bastante convencido de sus palabras en relación a las declaraciones de su expareja.

Asimismo, recalcó que cada persona deberá hacerse responsable de las palabras que dijeron en televisión incluyendo a Yiddá.

"Sí sé que cuando uno dice cosas tiene que hacerse cargo", terminó diciendo el productor.