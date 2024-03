"Bájale dos rayas a tus ataques": Micheille Soifer "parcha" a Johanna San Miguel tras sus constantes burlas

¡SE DIJERON LA "VELA VERDE"! Los enfrentamientos en "Esto es Guerra" continúan al rojo vivo. Una vez más, Micheille Soifer se enfrentó a Johanna San Miguel y en el reality se vivió un tenso momento. La popular "Chata" calificó al "Bombón Asesino" y a Karen Dejo como "hermanastras de la Cenicienta", adjetivo el cual no fue del agrado de la "combatiente". Fiel a su estilo, Soifer le pidió respeto a la conductora de los "guerreros", sin embargo, Mister G la acusó de "faltar el respeto" y decidió suspenderla del programa.

Micheille Soifer "cuadra" a Johanna San Miguel por faltas de respeto

Una nueva polémica se instaló en el set de "Esto es Guerra". "Guerreros" y "Combatientes" luchaban punto a punto en uno de los juegos, cuando Raúl Carpena acusó un tirón en plena competencia. Esto motivó el reclamo airado de Johanna San Miguel, quien cuestionó al chiclayano y puso en "tela de juicio" su lesión.

Rápidamente, Karen Dejo y Micheille Soifer salieron a defender a su compañero, quien anteriormente ya había explicado su lesión. Sin embargo, como de costumbre, Johanna San Miguel intentó "picar" a los combatientes y bautizó a la "Sabrosura" y a la cantante como las "hermanas de la Cenicienta".

"¿Raúl no puedes hablar por ti mismo? ¿Te tienen que defender? Te tienen que defender las hermanastras de Cenicienta", dijo Johanna San Miguel ante la sorpresa de la popular "Sol". Este adjetivo calificativo no le gustó para nada a Micheille Soifer, quien le recalcó a la "Chata" que el respeto debe ser bidireccional y, fiel a su estilo, le puso el "parche".

"Te voy a pedir que le bajes dos rayas porque no es nada personal. Bájale dos rayas porque tus ataques contra nosotros lo podemos entender en reclamos, pero eso no tiene nada que ver y tampoco tienes porque poner calificativos. Aquí no somos hermanastras de nadie ni nada. La única que se está quejando y llorando todo el tiempo porque no gana un punto eres tú", expresó Soifer.

¿Suspendida por falta de respeto?

Pese a que Johanna San Miguel fue la que puso los adjetivos calificativos a Micheille Soifer y Karen Dejo, la primera en mención fue suspendida del programa por Mister G.

"Micheille, te voy a pedir que dejes de faltarle el respeto a la conductora del programa. Una falta de respeto más y quedas suspendida del programa", expresó Mister G, mientras Micheille Soifer no entraba en razón.

"Bien, entonces, Micheille Soifer queda suspendida del programa", expresó la voz en off del programa. ¿Respetos guardan respetos? ¿Micheille le faltó el respeto a Johanna? Los fanáticos del programa y, sobre todo, los "combatientes", verán la repetición y sacarán sus propias conclusiones.