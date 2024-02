"Estoy bien, estoy tranquila", Karen Dejo revela detalles de su nuevo galán pakistaní

Karen Dejo brindó una corta entrevista para un programa de espectáculos revelando cómo se siente a nivel sentimental actualmente que es que la popular "Sabrosura" fue captada muy romántica en Miami junto a un apuesto hombre pakistaní.

Como se sabe la chica reality siempre ha tratado de mantener su vida sentimental fuera de cámaras debido a que quiere proteger su intimidad y también a su familia por lo que trata de siempre mantener el perfil bajo.

Totalmente enamorada

Karen Dejo se animo a revelar algunos detalles de su vida privada, pues la modelo confesó que está enamorada pero prefiere mantener su vida personal lejos de las pantallas.

"Estoy tranquila, estoy feliz. Debo respetar la privacidad de la otra persona", dijo la chica reality quien recalcó que no hablará mucho del hombre que le ha robado el corazón.

Asimismo, Karen reveló que lleva muchos años en el mundo del espectáculo por lo que sabe como se maneja la situación, hasta recalcó que se siente tranquila porque no le hace daño a nadie.

"Manejo las cosas en privado, soy una chica soltera, no hago daño a nadie, no me escondo", agregó.

Finalizó, diciendo que se encuentra tranquila y feliz de poder compartir su vida con alguien a quien le tiene mucho cariño y respeto por lo que prefiere no ahondar en detalles de su vida sentimental.

Cabe resaltar que Karen se ha mantenido alejada de escándalos mediáticos por el bienestar de su hija.

Se luce con galán

La fiesta no para para Karen Dejo, quien fue vista de la mano de Shahid Khan en las calles soleadas de Miami. Y no es la primera vez que la 'Sabrosura' nos sorprende, ya la pillaron besándose en Año Nuevo en Punta Cana. ¡Este 2024 promete en el amor!

¿Quién es este nuevo galán? Magaly Medina nos cuenta que Shahid Khan es "un empresario normalito" que se dedica a los bienes raíces en Canadá. No es el multimillonario dueño de equipos de fútbol, pero igual pinta interesante.

La pareja no se esconde y fue 'ampayada' por las cámaras de "Magaly TV: La Firme", donde se les ve cariñosos, tomándose fotos y almorzando juntos. Miami no sabe qué les pegó. Pero, ¿esto es un nuevo amor en ciernes o solo un 'Good Time' de verano? Eso está por verse, la intriga está en el aire.

Las redes de Karen están ardiendo con fotos y videos de su escapada romántica, pero Shahid Khan sigue siendo todo un misterio.