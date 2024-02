¡Brilló por su ausencia! Ana Paula Consorte celebra el primer mes de su hijo sin Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte usó sus redes sociales para publicar una tiernas fotografías del primer mes de su segundo hijo con Paolo Guerrero, en las instantáneas figuraron los hijos de Ana Paula sus padres y otros familiares.

Sin embargo, quien no apareció en ninguna fotografía ni por video llamada fue el jugador de César Vallejo, Paolo Guerrero con quien al parecer estaría atravesando una crisis de pareja tras decidir quedarse en Trujillo para cumplir su contrato.

Celebra sin Paolo Guerrero

La situación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte cada vez es más incierta luego de que el jugador decidiera aceptar cumplir su contrato con la UCV, pues al parecer esta decisión no fue consultada con la brasileña solo con la madre del pelotero.

Es por ello que se ha rumoreado que la parejita estaría distanciada ya que Ana Paula no se quedó en Perú para acompañar a su pareja y se regresó a Brasil al lado de sus 3 hijos.

Asimismo, el día de ayer Ana Paula celebró el primer mes de José Paolo, en las fotografías de lucieron los padres de la brasileña y sus otros dos hijos quienes demuestran que son muy unidos.

"Un mes de nuestro amor José. Nota: fíjate quien es el rebelde de la familia al que no le gusta que le tomen foto", escribió Consorte en su publicación.

Esta es la primera vez en la que Paolo Guerrero no celebra un mes mas de vida de sus hijos ya que siempre estuvo presente en cada cumple mes de su otro hijo André Paolo.

Usuarios no pasaron desapercibido este hecho y no dudaron en comentar esta publicación; "Paolo trabajando , para dar bienestar a sus hijos , nada es gratis ni para ellos", "Mientras el esposo factura !! Tu también tienes que facturar Ana Paula", "Y Paolo no lo veo", "Sigue tu Ana Paula tus tres hijos te necesitan más, el resto no importa", "Menos mal que los niños se parecen al abuelo materno", comentaron algunos.

Hasta el momento, la pareja no ha dado señales de que su relación se encuentre estable desde la polémica con la UCV, sin embargo, Ana Paula se ha centrado en seguir con sus proyectos personales.

Señales de una separación

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero está dando de qué hablar. La modelo brasileña fue captada sola en el aeropuerto Jorge Chávez, y sin Guerrero a su lado. ¿Qué pasó entre estos dos tortolitos? Te contamos todos los detalles.

Ana Paula, entre lágrimas, tomó la decisión de regresar a su tierra natal, Brasil. Después de algunos momentos tensos y controversias, la modelo decidió subirse a un avión y alejarse de Lima. ¿El motivo de su tristeza? La celebración de Paolo en el club César Vallejo, que aparentemente no le cayó bien a Ana Paula.

Pero esto no se queda ahí. ¿Te preguntas qué libro llevaba Ana Paula entre sus manos en el aeropuerto? Pues nada menos que 'El sutil arte de que te importe un carajo'. ¡Vaya elección para la lectura de viaje!

Cuando le preguntaron en el aeropuerto, Ana Paula no pudo evitar conmoverse y confirmó su vuelo de regreso a Brasil. La situación no ha sido fácil para la pareja, y su decisión de irse sola ha desatado un montón de especulaciones.

Después de pasar una noche en un hotel en San Isidro, Ana Paula salió del aeropuerto solo con una pequeña cartera. ¡Ni rastro de maletas! ¿Decidió hacer una escapada exprés?

Ya de vuelta en Brasil, Ana Paula compartió su experiencia con sus seguidores en Instagram. En una foto, escribió: "Café, sin una uña, tres días con la misma ropa. Estoy hecha un desastre, pero llegué". Se nota que el viaje no fue precisamente relajado.