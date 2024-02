¡Se viene! Roberto Mosquera revela cuándo debutará Paolo Guerrero con la camiseta de César Vallejo

¡Fuerte y claro! Paolo Guerrero es nuevo jugador de la César Vallejo luego de varios días de intensas negociaciones. El fútbol venció a la delincuencia y el capitán de la selección peruana aceptó jugar en el equipo de la "Ciudad de la Eterna Primavera". Ayer fue su primer entrenamiento como nuevo jugador del club y de inmediato fue recibido por sus compañeros, quienes lo esperan lo más activo posible para el inicio de la Liga 1. Sobre esto, Roberto Mosquera habló fuerte y claro y resolvió la duda sobre el debut del "Depredador". ¿Cuándo se dará?

Roberto Mosquera habla sobre Paolo Guerrero

César Vallejo podrá jactarse de que el máximo goleador de la selección peruana vistió sus colores. Luego de cuatro días de negociación, Paolo Guerrero aceptó respetar su contrato y jugará por la UCV toda esta temporada. La ilusión del hincha es grande y Roberto Mosquera, DT de la Vallejo, habló sobre su nuevo jugador.

"Es importante tener una figura como Paolo Guerrero, que se ha ganado el respeto, la consideración, el cariño y el amor de todo el Perú jugando al fútbol y dándonos cosas. Ha demostrado carácter, talento y amor por el país. A este tipo de jugadores hay que cuidarlos", señaló.

Asimismo, sobre el debut de Paolo Guerrero, Roberto Mosquera se mandó con todo y, para tristeza de muchos, reveló cuándo será el día del debut de la sección.

"Primero pasan por una evaluación física, si no hay físico no hay capacidad técnica, si no hay técnica, yo no le puedo desarrollar un recorrido táctico. Vamos a evaluarlo físicamente. Cuando él esté bien lo vamos a utilizar. No es un tema de que nos tenemos que apurar porque ya llegó. Tenemos que ponerlo en condiciones, porque es la primera vez que va a jugar en un equipo peruano. Él está ilusionado por jugar en un equipo en un país. Guerrero ha venido más humilde", agregó.

¿Será titular?

El entrenador peruano declaró que Paolo Guerrero será titular indiscutiblemente. Sin embargo, "pegó" el aclare al no subestimar en ningún momento a Osnar Noronha y Yorleys Mena, sus ahora delanteros.

"La edad es algo relativo, la ilusión que le veo a Paolo Guerrero es como si tuviera 20 años. Él está vigente, no evo mucho la edad, sino la experiencia que tiene (...). Tengo 3 (jugadores que son) '9'. Lo hemos traído a Paolo Guerrero para que sea titular, tiene que ser titular obviamente. ¿Qué voy a pensar? Imagínate todo lo que ha pasado para ponerlo. Lo voy a poner cuando esté bien y sin menospreciar a Noroña que el año pasado hizo un montón de goles y Mena que tiene 67 goles, pero acá hay una jerarquía que nosotros vamos a respetar", respondió.

De esta manera, Mosquera descarta la presencia de Paolo Guerrero para esta fecha en la Liga 1. Según se pudo conocer, los poetas quieren tener listo al ariete peruano para la Copa Sudamericana cuando enfrente a Sport Huancayo el próximo 7 de marzo. ¿Aguantará la presión de la Liga 1 Paolo Guerrero? ¿Logrará consolidarse en el fútbol peruano? Todas estas preguntas las resolveremos en las próximas fechas. ¡Por ahora, hay Paolín para rato!