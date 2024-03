'Choca' Mandros se confiesa tras sufrir de depresión: "Tenía el trauma que iba a morir solo"

'Choca' Mandros brindó una entrevista para el programa de podcast 'Cuestión de cuestionar' de Macla Villamonte donde pudo revelar detalles de su vida personal que jamás había contado para los medios.

El conductor habló sobre la depresión que sufría lo que lo llevó a sufrir de obesidad, esto fue determinante para hacer un cambio en su vida y cuidar mucho más su salud física y mental.

Se confiesa

Jaime 'Choca' Mandros brindó una emotiva entrevista donde confesó episodios de su vida personal y hasta se sinceró sobre la depresión que tenía eso lo llevaba a comer cada vez más y más.

"Yo vivía con el trauma de que iba a morir solo, de que mi vida iba a ser no tener nunca a una persona a mi costado y sufría bastante y es por eso que me da mucho de esto de la depresión de comer", dijo inicialmente.

Incluso reveló que no se hacía la idea de que iba a tener pareja pues nadie podía fijarse en él y eso lo llevaba a cuestionarse sobre que era lo que tenía de malo cuando solo ha sido una buena persona para quienes lo rodean y lo conocen.

"Yo creía que no iba a poder encontrar a la persona ideal yo decía ¿por qué¿ soy bueno, soy trabajador, tengo una buena familia, tengo buenos amigos, o sea ¿por qué no puedo encontrar a esta persona y por qué las personas que se me acercaron me hicieron daño? ¿Qué les hice yo?", acotó.

Con el tiempo 'Choca' ha logrado aprender sobre él y su valor como persona por lo que ya no es una preocupación el que no tenga pareja pues considera que cuando llegue el momento estará listo.

"A estas alturas ya te la perdiste y si quieres regresar, nada yo aprendí que en los últimos años que yo me hago feliz, que yo quiero ser feliz y que yo voy a ser feliz, yo soy una de las personas que le encanta hacer feliz a la gente, lo hice en mi trabajo y lo hice yo, mi esencia yo soy feliz", afirmó el conductor.

Cabe recalcar que el muy querido 'Choca' se encuentra feliz tras la llegada de su primera sobrina a quien ha mostrado en sus redes sociales y aprovecha cada oportunidad para pasar tiempo con su familia y con las personas que lo quieren por como es.

"Yo sí pido una explicación": Choca inconforme con el puntaje de Lita Pezo en Viña del Mar

El conductor de 'Estás en Todas' ocupó instantes de su programa para hablar sobre el polémico resultado final de Viña del Mar 2024 en donde Lita Pezo terminó perdiendo. En ese sentido, felicitó a la artista peruana y pidió explicaciones a la organización de la competencia internacional.

Cabe resaltar que luego de revelarse al ganador de la edición de este año, la polémica se desató en redes sociales, pues Lita Pezo había obtenido un bajo puntaje, pese a tener gran apoyo de las votaciones del público.

"Felicitarla a nombre de todos nosotros, dejó el nombre de nuestro país bien en alto, tiene 24 años, tiene una carrera por delante", empezó diciendo el conductor del programa sabatino. "Yo sí pido una explicación. No me queda muy claro cómo es... lo sentimos un poco inclinado porque estaba muy cerca. En su primera fecha fue su puntaje más elevado. No entiendo qué diferencia hay si en la presentación no hubo una variación, no soy especialista, pero sí me gustaría saber cómo sacan el promedio si el público le dio más de seis puntos", agregó Choca Mandros indignado.

En cambio, Natalie Vértiz elogió la elección de Lita Pezo de no protestar por su última puntuación, con el fin de evitar cualquier conflicto y preservar la calidad de su destacada actuación.