Christian Domínguez propuso a Pamela Franco anunciar que se separaron hace tiempo tras ampay.

El chisme está que arde en la farándula peruana. Christian Domínguez está en aprietos. Todo explotó después de que "Magaly TV La Firme" mostrara el ampay con Mary Moncada. Pero esto no es todo, hay más drama detrás de cámaras.

Christian Domínguez querría un comunicado a su favor

Según informaciones de "Todo se filtra", Christian Domínguez, tratando de salvarse del escándalo, le propuso a Pamela Franco sacar un comunicado juntos diciendo que ya estaban separados. La fuente lo cuenta todo. Dice que él quería que dijeran que terminaron hace tiempo y solo vivían juntos por su hija.

Pero Pamela no picó el anzuelo. Ella soltó la bomba este miércoles, lanzando su propio comunicado en el que confirmaba la separación definitiva con el cumbiambero. Esto después de que Mary Moncada saliera a defenderse diciendo que ella no está acostumbrada a estos líos.

La cosa se pone más picante cuando destapan lo que Christian Domínguez quería decir en ese comunicado. Según la misma fuente, él quería que dijera que ya estaban separados desde hace rato. Pero Pamela no aceptó y soltó su propia versión.

"Él quería sacar un comunicado diciendo que ellos ya había terminado la relación hace tiempo y que solo convivían por su hija y Pamela no quería aceptar, imagínate, eso es lo que quería. Ósea le ha dicho que ya, que se va ir de la casa y todo, pero antes saquen juntos un comunicado en redes diciendo eso y Pamela obviamente no quiere aceptar, pero tampoco quiere irse a otro lugar por su hija", reveló el supuesto trabajador de América Televisión tras infidelidad de Christian Domínguez.

Lo habría botado de la casa

Además, resulta que cuando vieron el ampay juntos, Christian negó todo a Pamela. Pero ella no le creyó, y lo echó de la casa. Pero espera, la historia no termina ahí. Resulta que él la esperó para hacerle un pedido que nadie se esperaba. Quería que sacaran un comunicado antes de que él se fuera. Pamela, en medio del drama, dijo que no.

En su comunicado, Pamela Franco dijo: "Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez". Ella pidió respeto y, por ahora, no dará más detalles.

Comunicado de Pamela Franco sobre ruptura. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

La cosa se puso bien intensa cuando "Todo se filtra" reveló que al día siguiente del ampay, Pamela Franco fue a grabar su programa "América Hoy" como si nada. Pero al final del programa, no pudo más y se fue a llorar.

Así que, gente, esto está que arde. ¿Qué más nos deparará este novelón entre Christian Domínguez, Pamela Franco y Mary Moncada? Estaremos al tanto de todos las novedades.