Dailyn Curbelo será madre mediante la inseminación artificial ¿Qué es eso?

Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco dentro de poco se convertirán en padres, siendo este bebé el primero de ambos como pareja ya que el empresario ya tiene otros hijos con sus anteriores compromisos.

Tanto la cantante como Mauricio se han mostrado emocionados por esta noticia, pues este bebé llegará para unir mucho más a la familia.

Listos para ser padres

Dailyn Curbelo, reconocida figura de la farándula peruana, junto al empresario Mauricio Diez Canseco, han dado un paso significativo en su relación al decidir convertirse en padres a través de un procedimiento de inseminación artificial.

Según declaraciones de Dailyn Curbelo, "estamos muy emocionados con esta nueva etapa en nuestras vidas, estamos seguros de que será una experiencia maravillosa". Estas palabras reflejan el entusiasmo y la felicidad que embargan a la pareja ante la perspectiva de formar una familia gracias a la tecnología de la reproducción asistida.

Cabe resaltar que Mauricio se sometió a una vasectomía, sin embargo, almacenó sus espermas para que en el futuro pueda considerar ser padre nuevamente y finalmente se dio el caso.

"Quiero aclarar que mis deseos de ser padre con Daylin siguen intactos. Yo me hice la vasectomía hace cinco años, pero tengo congelado mi esperma, y el doctor Marcelo Velit será quien hará la inseminación artificial para que Daylin quede embarazada. Eso debe ser en junio aproximadamente, pues ella quiere que el bebé sea del signo aries", señaló.

Por otro lado, el empresario recalcó que no está preocupado en que sea niño o niña solo desea tener un bebé saludable, además agradeció a Dailyn por haberlo elegido para cumplir su sueño de ser madre ya que pudo elegir otro donante y no fue así.

"No tengo predilección por un niño o niña, solo quisiera que sea sanita. Daylin pudo haber buscado cualquier banco de esperma para cumplir su sueño de ser madre, pero me eligió a mí. Pero no está pensando en el matrimonio y yo tampoco", agregó.

La noticia del embarazo de Dailyn Curbelo mediante inseminación artificial ha sido recibida con gran alegría y apoyo por parte de familiares, amigos y seguidores de la pareja. En redes sociales, numerosos mensajes de felicitación y buenos deseos han inundado los perfiles de ambos.

Finalmente, este nuevo embarazo de la parejita mediante inseminación artificial representa un emocionante capítulo en la vida de la pareja. Con la llegada de este nuevo integrante, están seguros de que su amor se multiplicará y que juntos enfrentarán con alegría y dedicación los desafíos de la paternidad.

Mauricio Diez Canseco revela cómo tendrá su siguiente hijo a pesar de vasectomía

El empresario expresó su deseo de hacer realidad el sueño de la cantante cubana de ser madre. Por esa razón, se ha comprometido a fortalecer su relación teniendo un séptimo hijo juntos. "Dailyn en este momento no está embarazada, pero hemos decidido ser padres, vamos a formalizar todo este proceso, lo hemos conversado, es una decisión muy madura que hemos tomado juntos. Con idas y venidas estamos juntos como diez años, es mi familia", dijo Mauricio Diez Canseco.

Incluso el empresario sugirió que la rubia podría concebir un hijo en 2024, enfatizando que están tomando en serio este deseo y no lo consideran un juego. Inmediatamente surgieron interrogantes sobre cómo sería posible esto, considerando que el empresario había revelado anteriormente que se había sometido a una cirugía que impedía tener más hijos.

La explicación radica en que Mauricio Diez Canseco se sometió a una intervención previa que le permite conservar su capacidad reproductiva, antes de la vasectomía.

"Ahora ya no puedo tener otro hijo, porque me hice la vasectomía, pero tengo mis 'bichitos' en un líquido que mantiene vivos a los espermatozoides. Si mi próximo compromiso, el amor de mi vida me dice, ya como para colgar los guantes, y yo estoy convencido, nos vamos por séptimo cachorrito", dijo Mauricio Diez Canseco para un diario local.