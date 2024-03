¡Cadena perpetua! Condenan a mujer que ocasionó la muerte de su bebé al dejarla sola por irse de vacaciones

Una mujer de 32 años ha sido finalmente condenada a una cadena perpetua luego de dejar a su hija de 16 meses sola, con la finalidad de irse de vacaciones despreocupándose por las consecuencias de sus actos.

Debido a esto la bebé falleció ya que no pudo alimentarse, además de deshidratación severa por haberla dejado sola durante 10 días.

Abominable

La historia de Kristel Candelario ha conmocionado a la opinión pública y generado indignación en todo el país. Esta mujer residente de Ohio enfrenta ahora una condena perpetua por un acto de abandono extremo hacia su propia hija de apenas 16 meses. Los detalles escalofriantes de este caso han dejado a muchos conmocionados y han llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas.

"El abandono de un niño tan pequeño es un acto de extrema crueldad y falta de humanidad", expresó el juez encargado del caso durante el juicio de Kristel Candelario. Estas palabras reflejan la gravedad del delito cometido por Candelario ha remecido las redes sociales por la crueldad a la que llegó esta mujer que se hacía llamar 'madre'.

Durante 10 días, la pequeña niña estuvo completamente sola en su apartamento, expuesta a peligros y desatendida en sus necesidades más básicas, mientras su madre disfrutaba de unas vacaciones.

Este acto de egoísmo y negligencia extrema ha dejado una marca indeleble en la vida de la niña y en la conciencia de todos los que han seguido este caso.

Ante la gravedad de sus acciones, Kristel Candelario enfrentará una condena de cadena perpetua , una sentencia que refleja la severidad del delito cometido y la ausencia total de remordimiento por parte de la acusada.

"Esta sentencia es un mensaje claro de que la sociedad no tolerará la negligencia infantil y que aquellos que atenten contra la seguridad y bienestar de los niños enfrentarán las consecuencias más severas", declaró el fiscal a cargo del caso.

El caso de Candelario es un claro ejemplo de la falta de responsabilidad parental y el cuidado hacia los niños. La cadena perpetua refleja su falta de humanidad y el impacto que causó en una bebé de tan solo 16 meses.

Es necesario que la sociedad continúe trabajando para proteger a los más vulnerables y garantizar que casos como este no queden impunes.

No era la primera vez

Vecinos y conocidos señalaron que no era la primera vez que Candelario dejaba sola a su hija. "Siempre le decimos que no deje a su hija sola", comentó un conocido, acentuando la negligencia reiterada. Otros vecinos indicaron que hubieran estado dispuestos a cuidar de Jailyn, publicó CNN.

Candelario había trabajado como sustituta de construcción en la Citizen Academy Glenville, una escuela primaria de Cleveland, desde noviembre de 2022, pero fue despedida tras su arresto. Hasta el momento, los servicios de Niños y Familia no tenían registros previos de casos que involucraran a Candelario.

Los abogados defensores de la madre, Derek Smith y Patrick Milligan, han optado por no entrar en detalles sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad. No obstante, Milligan mencionó el pasado jueves que ese había sido "un día realmente emocional para nuestra cliente. Ella ha asumido la responsabilidad de lo que hizo y está arrepentida". Según los abogados, Candelario padece de problemas de salud mental, aunque no proporcionaron mayor información.