Dayanita sobre su relación con Topito: "Yo quería una persona que me luzca que no se avergüence de mí"

Se acabó el amor. Topito finalmente dio la cara tras terminar su relación con Dayanita, fue a través del programa de Magaly Tv la Firme donde el cómico se sinceró y aceptó sus errores.

Pese a ello, Dayanita recalcó que hubiera deseado tener un hombre que la valore como ella lo merecía, es por ello que su relación con 'Topito' no resultó como pensaba.

Se sincera

El día de ayer en el último programa de 'Magaly Tv la Firme' se presentó en el set 'Topito' donde aclaró los errores que cometió cuando todavía mantenía una relación con Dayanita.

El cómico aseveró que es una persona inmadura por todo lo sucedido y que la presión mediática fue uno de los factores para que su relación con la artista no funcionara.

"Soy una persona muy inmadura, yo no quiero otra oportunidad", dijo el cómico quien de inmediato tuvo la respuesta de Dayanita: "Cuando el aprenda a amarse amará a otras personas", agregó.

Asimismo, Topito reveló que no tiene palabras negativas para Dayanita que que reconoció que gracias a ella tiene hoy en día la fama de la que goza y por la que ha logrado tener varios contratos.

"Yo de Dayana no tengo nada de que hablar, solo palabras de agradecimiento si es que se diera la oportunidad de conversar conmigo genial sino voy a respetar su decisión", dijo el humorista.

Por otro lado, Dayanita aseveró que solo necesitaba de un hombre que la quisiera como era sin avergonzarse por salir con ella o exponerse en medios o lugares públicos.

"Yo quería una persona que me luzca que no se avergüence de mí", dijo la cómica de 'JB en ATV'.

Además, Topito aprovechó las cámaras de Magaly para agradecer a Dayanita por el tiempo compartido y espera que el tiempo logre volver a unirlos pero como amigos.

"Yo le deseo toda la suerte del mundo haré las cosas por mi lado, mi trabajo todo y lo único que puedo decirle es gracias por todo se acabó este ciclo y que te vaya bien de corazón , te quiero mucho eres una persona que aprecio y sabes por qué, si un día me perdonas bacán de corazón pero ya no está para yo insistirle y regresar", dijo.

Finalmente, Magaly reconoció la iniciativa de Topito de hablar con la verdad y no usar excusas sobre su mal comportamiento con Dayanita.

"Lo bueno es que has apechugado y no me has venido con mentiras absurdas", concluyó la conductora.

Hasta el momento Dayanita se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos personales lejos de escándalos mediáticos.

Dayanita confiesa que le fue infiel a Topito

Una vez más, Topito le fue infiel a Dayanita. Hace unos días, las cámaras de "Magaly TV, La Firme" captaron al actor cómico en actitudes cariñosas con una misteriosa joven, lo cual derivó en el final de la relación de los integrantes de "JB en ATV".

En esa línea, Dayanita se sentó frente a frente con Magaly Medina y se mostró más empoderada que nunca al revelar que su relación con Topito no iba más. Además, la actriz cómica sorprendió al revelar que, al igual que Topito, ella también fue infiel no una, ni dos veces.

"Yo le dije: 'mira, para empezar, yo contigo no voy a regresar, yo quiero ser feliz'. Yo se lo devolví a él como tres o cuatro veces", fue la fuerte confesión de Dayanita para las cámaras de "Magaly TV, La Firme". Asimismo, reveló que, pese a que en un inicio la negó y la tuvo "escondida", Topito le ha pedido retomar la relación, algo que descarta tajantemente.

"Él me dice: '¿qué te parece si retomamos la relación y hacemos como si no hubiera pasado nada?'. Yo le dije: 'no, yo quiero ser feliz'", acotó muy decidida Dayanita.

Asimismo, señaló que Topito se mostró muy dolido al enterarse de sus infidelidades e incluso le pidió que se den otra oportunidad en el amor. "Pero a él le dolió más, pues. El hombre hace diez y la mujer con uno, la matamos. A él le dolió más e incluso empezaba con: 'por favor, conversemos'", declaró la actriz cómica.