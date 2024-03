"Ellos se conocen desde hace mucho", Yiddá Eslava crítica 'relación' de Julián y reportera

El reciente ampay de Julián Zucchi con una reportera de Magaly donde aparecen dándose un apasionado beso, al parecer no le habría gustado para nada a Yiddá Eslava y así lo dejó claro en una entrevista que ofreció a la popular 'Urraca'.

Según Eslava ese beso en el que ambos fueron captados no habría sido el primero y hasta dejó entrever que ambos ya se conocían desde tiempo atrás deslizando una presunta infidelidad de parte del argentino.

¿Celosa?

En el último programa de Magaly Tv la Firme, la conductora no fue ajena a las imágenes de su reportera con Julián Zucchi, es por ello que tomo el testimonio de Julián y Yiddá para conocer la versión de ambos, ya que la actriz dejó entrever que ambos ya se conocían desde hace tiempo, incluso desde que todavía mantenía una relación con el argentino.

"Todos sabemos que ellos se conocen desde hace mucho antes de que le hagan la nota (un reportaje de enero de 2024). Me da risa, yo digo: 'Ah, es ella, ahora entiendo todo'", dijo en comunicación telefónica con el programa de ATV.

Además, dejó entrever que por ser reportera de Magaly no le habrían sacado ampays a Julián para proteger su imagen y la de su trabajadora, y es que Yiddá se mostró desatada y bastante incómoda con las imágenes del ampay.

Por otro lado. Yiddá recalcó que jamás aceptaría que la nieguen ya que anteriormente, Julián aseveró que se encontraba soltero enfocado en sus hijos y en proyectos personales, incluso reveló que cuando vea prudente revelará los reales motivos de su separación.

"Él salió a decir que no estaba saliendo con nadie, cosa que no es cierta, pues. Y allá la persona que acepta eso, yo no aceptaría eso", agregó.

Por último, dejó entrever que el beso del 'ampay' entre ambos no sería el primero que se dan. "Yo supongo que eso no es un beso de una noche, ¿no?", concluyó.

Tras estas fuertes declaraciones la periodista afirmó que Yiddá no ha tomado de la mejor manera que Julián retome su vida amorosa e incluso confirmó que tanto el argentino como su reportera se conocieron en enero de este año no como lo asegura Yiddá.

¿En coqueteos?

El programa "Amor y Fuego" nos ha traído más información sobre el beso apasionado entre Julián y la reportera de "Magaly TV La Firme" en una discoteca. Pero eso no es todo, aquí viene lo más picante. Resulta que han estado intercambiando mensajes por redes sociales, y sí que son de infarto.

Según lo que nos cuenta "Amor y Fuego", la reportera de Magaly TV La Firme le hizo un reportaje a Julián en febrero. ¡Qué coincidencia, ¿no?! Pero no se quedaron ahí. La investigación del equipo de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que la reportera es Priscila Mateo Guerrero, quien ha optado por mantener un perfil bajo tras la polémica.

¿Y qué se dijeron en esos mensajitos? Julián le escribió a la reportera felicitándola por su profesionalismo y diciéndole que se merece lo mejor en la vida. "¡Felicitaciones! Eres una gran profesional muy dedicada e inteligente y te mereces lo mejor. Vas a conseguir todo lo que te propongas (fíjate la fecha en la que estoy escribiendo esto para que de acá unos años veas que tenía razón)", indicó.

Por su parte, ella le devolvió los halagos felicitándolo por un evento que hizo sold out. ¡Parece que se llevan muy bien! "Jajajaja no puedo más con tu baile. Felicitaciones por el sold out. Te lo mereces. Celébrate", comentó Priscila Mateo a Zucchi. Ante esto, Julián Zucchi le respondió sin dudarlo un segundo: "Muchas gracias (corazones negros). A seguir trabajando".