¡Encontró "chamba"! Yaco Eskenazi regresa a la TV en popular serie y esta FOTO lo delata

¡Qué tal CONCHA! Pese a que su camino no es ese, Yaco Eskenazi estuvo recientemente en boca de todos. El lío mediático entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz lo "salpicó" y no dudó en sacar cara por su esposa, además de señalar que no le rogará por amistad a nadie. Todo esto se dio luego de que el exchico reality revelara que se encontraba desempleado tras su salida de la televisión y, al parecer, ya habría encontrado nuevo trabajo. En redes sociales se viralizó una FOTO del ex "Esto es Guerra" en el set de grabación de una conocida serie y rápidamente las especulaciones empezaron a surgir.

¿En qué serie entrará Yaco Eskenazi?

Hace unas semanas, Yaco Eskenazi revelaba en un programa de "No Somos TV" que se encontraba desempleado tras el final de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" y su salida de "Estás en Todas".

Estas declaraciones de Jacobo causaron gran revuelo y desencadenó en la ya conocida pelea entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz. Tras este embrollo, el exchico reality se ha paseado, por primera vez, por diversos canales de televisión tales como ATV, Willax y Latina, causando gran revuelo en redes sociales.

Lo concreto es que Yaco Eskenazi, por el momento y por lo que se sabe, es parte de "No Somos TV", pero de la televisión estaba "desaparecido" o eso se pensaba. En las últimas horas, en la plataforma "X" (ex Twitter), Rodrigo Fernández, un conocido usuario que comparte información de la farándula nacional, viralizo una foto del ex "Esto Es Guerra" en el set de grabación de una conocida producción nacional.

La serie en mención es "Los Otros Concha", producida por Michelle Alexander. Según se puede apreciar en la foto compartida por Rodrigo Fernández, Jacobo Eskenazi ha grabado junto a Tula Rodríguez y Paul Martin, protagonistas de la serie en mención.

"¡Yaco entrará a 'Los Otros Concha'! Esa Micheille Alexander no pierde el tiempo, solo falta que a esa serie meta a Federico Salazar", señaló de manera sarcástica el usuario en "X".

Yaco entrará a 'Los Otros Concha'! Esa Micheille Alexander no pierde el tiempo, solo falta que a esa serie meta a Federico Salazar. pic.twitter.com/xoyNE6MoSy — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) May 6, 2024

¿Desaire a Ethel Pozo?

En los comentarios en redes sociales, un usuario hizo hincapié en que Michelle Alexander es la cuñada de Ethel Pozo. Tras esto, trajeron a colación el término de la amistad entre la hija de Gisela Valcárcel y Yaco Eskenazi y tomaron esto como una falta de apoyo de la productora de "Los Otros Concha".

"¿No crees que Ethel tome eso como un desaire de su cuñis? Algo está pasando en América que ya nadie la respeta", se puede leer en los comentarios.

Comentarios sobre ingreso de Yaco a "Los Otros Concha"

Cabe destacar que, hasta el momento, Ethel Pozo no se ha referido a este ingreso de Yaco Eskenazi a "Los Otros Concha", sin embargo, como en la televisión todo puede pasar, el ingreso de la hija de Gisela Valcárcel a esta producción nacional tampoco estaría descartado. ¿Todo por el rating?