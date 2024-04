¿Llama a la "cigüeña"? Tula Rodríguez sorprende al hablar sobre la posibilidad de tener otro hijo

¡SORPRENDENTE! Tula Rodríguez viene dando la hora en "Los Otros Concha" y conduciendo el programa "Bueno, Bonito, Bravazo" que se emite por la señal de TV Perú. En las últimas semanas, la conductora se ha mostrado más activa en redes sociales y fue justamente en su cuenta oficial de Instagram, donde recientemente causó gran revuelo. La viuda de Javier Carmona utilizó sus historias para hacer una encuesta, en la cual, dejó abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. ¿Será que quiere tener otro hijo?

¿Tula Rodríguez quiere ser madre nuevamente?

El último fin de semana, Tula Rodríguez compartió mediante sus redes sociales cómo pasaba sus días al lado de sus amigos. En sus historias, se pudo ver que se reencontró con Marianita, con quien compartió espacio en "En Boca de Todos".

Aprovechando la visita de su excompañera en América Televisión, Tula Rodríguez se mostró recontra "chocha" con el hijo de Marianita. Ante esto, la popular "Peludita" no dudó en tomarse una fotografía con el bebé, demostrando la gran ternura y amor que le tiene al menor.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que consultó abiertamente a sus seguidores si debería volver a ser madre, generando incluso una encuesta en su cuenta de Instagram. "¿Será que debo tener otro bebé?", fue lo que escribió con la posibilidad de que sus fanáticos le respondan sí o no.

Tula Rodríguez instagram

Luego de este emotivo momento, Tula Rodríguez compartió una conversación con una de sus mejores amigas, Pilar Arana. La amiga de la conductora no dudó en trolear a la figura de América Televisión y le dejó un sugerente mensaje.

"Primero cac** a ver si te sale. Ya te he dicho que no eres la Virgen María, así que practica, no me hagas renegar", se lee en el mensaje. ¿Tula Rodríguez se animará a tener otro hijo luego de 15 años?

Quiere volver a enamorarse

En "Preguntas que arden", Christopher Gianotti se ha caracterizado por sacar las más sinceras confesiones de los artistas entrevistados. Esta vez le tocó el turno a Tula Rodríguez, quien fue la última invitada del actor a su programa de YouTube.

Como no podía ser de otra manera, uno de los puntos tocados en la entrevista fue el amor. Desde el 2020, tras el fallecimiento de Javier Carmona, Tula Rodríguez se ha mostrado reacia a entablar una nueva relación sentimental. Sin embargo, esto cambiaria para el 2024, ya que, según confesó, estará más abierta a las oportunidades que pueda encontrar.

"Yo quiero encontrarme como mujer porque me lo merezco, mi cuerpo también se lo merece, (el cuerpo) todo se merece. Así que el 2024 voy a estar más atenta a las señales, un poco más abierta (a que las posibilidades se den)" , indicó Tula Rodríguez.

Además, se atrevió a confesar que sí ha tenido oportunidades para el amor durante este tiempo. Sin embargo, ella se cerraba a conocer más personas ya que no estaba en sus planes el volver a enamorarse.

"Me ha pasado que un chico me gustó, él me ha preguntado y yo le he dicho no. O alguien me dijo 'oye, mira, va a estar este chico de acá', y yo le he dicho que no, y así me he ido cerrando", añadió Tula Rodríguez.