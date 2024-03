"Es la palabra de ella contra la de él", Mariella Zanetti sale en defensa de Christian Domínguez y dispara contra Pamela López

Mariela Zanetti ha causado polémica con sus recientes declaraciones sobre el caso de Christian Domínguez quien hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar tras las recientes revelaciones de Pamela López.

La animadora viene haciendo criticada por tildar de mujer dolida a la todavía esposa del jugador por seguir revelando detalles de su vida personal.

¿Apoya a Christian?

Mariella Zanetti no fue ajena a la polémica reciente entre Pamela López y Christian Domínguez y es que la esposa del popular 'Aladino' aseguró que era el cantante su principal fuente de información sobre la relación que tenía Pamela Franco con Christian Cueva.

"Una mujer dolida es capaz de decir y hacer miles de cosas con tal de salirse con la suya en su momento (...) Es así simple, la mujer de Cueva lo que quería era desenmascarar a la otra (a Franco) y lo logró y si así se siente mejor bien por ella", dijo.

Asimismo, Mariella dejó entrever que no cree en las declaraciones de Pamela López ya que no muestra pruebas contundentes que señalen que sus afirmaciones son verdaderas y al parecer la invitó a sacar todas las pruebas que tenga sobre lo que dice.

"Pero hay que entender que es la palabra de ella, contra la de él que ha negado haber dicho esas expresiones, contra la madre de su hijita (...) para que no queden dudas, Pamela López tiene que mostrar los audios", sentenció.

Cabe resaltar que Christian Domínguez recientemente ha sido cuestionado sobre las palabras de Pamela López y decidió guardar silencio y no tocar más el tema para no crear nuevamente titulares en los medios de comunicación.

¿No pasa a Pamela López?

Diversas figuras del espectáculo nacional han salido a dar su opinión sobre la separación de Christian Domínguez y Pamela Franco, así como de Christian Cueva y Pamela López. Una de las últimas en hablar al respecto fue Mariella Zanetti, quien dejó un fuerte mensaje para la todavía esposa de "Aladino".

"Lo que más me ha indignado es escuchar a una mujer decir "yo le rogué para que se quede y pase Año Nuevo conmigo y él me dejó con una hija en el 2018 recién dando de lactar". Eso sí me dolió", señaló Mariella Zanetti.

Además, señaló que, en su opinión, Pamela López carecería de amor propio, ya que al igual que ella, muchas mujeres ruegan a sus parejas en algunos aspectos.

"Me dolió porque, así como ella hay muchas mujeres con tan poco amor propio que se aferran a una situación. Esto puede ser económico, emocional o carnal y te aferras tanto que no te das cuenta el enorme daño que te causas a ti misma", agregó Mariella Zanetti.

"¿Cómo yo voy a permitir que mi esposo me deje con mi hijo recién nacido y se largue a pasar Año Nuevo en otro sitio y después le das más hijos? Ahí creo que hay un problema", sentenció Mariella Zanetti.