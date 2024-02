"Lo di todo por la relación": Flavia Laos revela que rechazó propuesta de Netflix por estar enamorada

¿Patricio o Austin? Flavia Laos viene dando que hablar en la farándula peruana nuevamente. La influencer recientemente estuvo en una entrevista con Samu Suárez de Instarándula y ahora sacó chispas en una conversación para el programa de YouTube 'Rótalo TV'. Aquí, la cantante confesó que hace unos años rechazó una importante oferta de Netflix por estar entregada al cien por ciento en su relación ¿con Patricio Parodi?

Flavia Laos rechazó Netflix por amor

Hace unos años, a Flavia Laos le llegó una propuesta para participar en un increíble reality de Netflix, sin embargo, según confiesa la mejor amiga de Mayra Goñi, rechazó esta oferta por estar completamente enamorada y entregar todo en su relación de aquel entonces.

Lo más sorprendente fue que Flavia Laos incluso reveló que tuvo el contrato en su mano, pero pesó más en ella el querer pasar todo el tiempo posible con su entonces enamorado ya que pensó que la relación iba a funcionar.

"(Rechace) una propuesta para Netflix durante (una relación). Me propusieron entrar a un reality, lo rechace por estar enamorada. De hecho, esta persona sabe, vio el contrato, todo, ya lo tenía en mano. Pero a veces uno piensa que las cosas van a ir bien, pero al final no se da. Yo di todo por esa relación", contó Flavia Laos.

Sin embargo, confiesa que ya aprendió la lección e incluso se animó a mandarle un mensaje a todas las mujeres que están súper enamoradas de sus parejas.

"Chicas, no dejen sus sueños. (...) Cuando me enamoro de alguien, pongo mi energía en esa persona y a veces dejo de hacer cosas que son importantes. Ahora me quiero dedicar 100% en la música y mi trabajo no quiero estar dividiendo mi mente", dijo al espacio digital.

Va con todo por los "sugar"

En una entrevista con Samuel Suárez para "Instarándula", la cantante habló largo y tendido sobre su vida y un tema picante salió a flote: los "sugar daddy". Esto llamó la atención de la actriz y lejos de incomodarse, no dudó en gastar más de una broma al respecto.

"A quien quiera ser (su sugar). Aquí estoy, llámenme", alcanzó a decir en un primer momento ante la risa de Samuel Suárez. Sin embargo, esto no se trató de otra cosa que de una broma, por lo cual, para que no se malinterprete, Flavia Laos explicó las razones por las cuales no aceptaría tener un "sugar daddy".

"Yo tengo un genio de miércoles. Si algo no me gusta o algo, es, sí, si algo no me cuadra, no solo porque tengas dinero te voy a seguir la vaina", acotó Flavia Laos. Además, recalcó que hasta el momento no ha recibido este tipo de propuestas y, fiel a su estilo, soltó otra broma al respecto.

"Nunca he recibido esas propuestas, creo que no doy esas vibras. Pero si hay suggars ¡vengan a mí!", bromeó la expareja de Patricio Parodi. ¿De broma en broma la verdad se asoma? Es una respuesta que solo la cantante la tiene.