¿Rosángela Espinoza habría tenido un romance con Christian Cueva? Conocido productor la delata

Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego de descubrirse las infidelidades hacia su esposa, es por ello que un nuevo nombre sale a la luz de acuerdo a Magaly Medina.

Magaly Medina reveló que Rosángela Espinoza habría tenido una amistad bastante cercana con el jugador dejando entrever que sería probable que también sea otra de las mujeres del popular 'Aladino'.

¿Una más a la lista?

Magaly Medina habló nuevamente del caso de Christian Cueva en su programa de 'Magaly Tv la Firme' y reveló que Rosángela Espinoza habría estado vinculada en el pasado a Cueva.

Sin embargo, no tiene las pruebas suficientes para confirmarlo y es que hasta el momento se ha revelado que Christian mantuvo un romance con Pamela Franco y Chris Soifer mientras todavía seguía con su esposa.

"Ellos habían hablado por Instagram. Christian buscó a Rosángela por Instagram. 'He conocido a Cueva. súper chévere (...) como que me quiere 'hacer' pues' (...) Ese tiempo te acuerdas que ella estaba en El Gran Show, estaba bailando con su bailarín y él grabó un video. Ellos ya se conocían por Instagram. Si cuento esto ante cámaras, a su mujer le va a dar otro ataque", contó Armando Tafur en el programa de Magaly, en el 2019.

Rosángela no se ha pronunciado al respecto y se mantiene enfocada en sus proyectos personales.

Como se recuerda, otra de las modelos que también revelaron que Cueva la afanaba fue Shirley Arica quien asistía a las famosas 'encerronas' de los peloteros donde se olvidaban que tenían esposas.

Hasta el momento Cueva se ha pronunciado y se ha disculpado por sus errores y espera que pueda tener la oportunidad de recuperar a su familia.

Magaly aconseja a Pamela López

El futbolista Christian Cueva intentó arreglar sus líos amorosos con un mensaje en redes, pero Magaly no se dejó engañar. La presentadora analizó cada palabra del comunicado de Cueva en su show y disparó: "Pídele a tu mujer públicamente su perdón, pero otra cosa que te perdone y otra que te siga adelante."

Sin pelos en la lengua, Magaly aconsejó a Pamela López que no caiga en las garras de las disculpas de Cueva: "Ojalá que no, ojalá que Pamela López reflexione, trabaje en su amor propio, en su dignidad y no lo perdone. Y también esta vez, le haga pagar caro por todo lo que le ha hecho, porque acá no solo hay un maltrato emocional, sino también público."

La conductora no dejó pasar la oportunidad para soltar sus comentarios sarcásticos sobre la terapia que, según Cueva, está tomando para enderezar el camino.

Pero eso no es todo, Magaly aconsejó a Pamela López qué hacer tras ahora saber la infidelidad: "Dale donde más le duele. Estás dolida, estás humillada, que él lo pague, eso se paga y se lo merece".