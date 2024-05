Expareja de Angie Jibaja revela que aún mantiene contacto con sus hijos: "Los amo"

A pesar de que por el momento Angie Jibaja no protagoniza ningún tipo de escándalo, quien ha remecido las redes sociales ha sido su expareja, Felipe Lasso, pero por confesar que hasta el día de hoy mantiene una comunicación con los hijos de la popular 'Chica de los tatuajes'.

Sus recientes declaraciones han sorprendido a propios y extraños ya que Felipe actualmente se encuentra casado con Adriana González con quien vive su propia historia de amor.

Fuerte revelación

En una reciente entrevista de YouTube, Felipe Lasso, expareja de Angie Jibaja confesó que la relación que construyó con los hijos de la exmodelo fue muy fuerte, un vínculo que hasta el momento no se ha logrado romper.

Según el propio Felipe contó diversos pasajes de su vida personal que vivió con Angie, recordando que no pasó por buenos momentos por el comportamiento de la exmodelo quien ya mostraba algunos indicios de los escándalos que protagonizaba.

"Ella era complicadita, yo siempre era visto como el novio de ella", dijo Lasso dejando entrever que siempre vivió bajo la sombra de Angie cuando fue convocada en ese entonces para un reality chileno que los lanzó a ambos a la fama.

Lasso afirmó que durante todo el tiempo que compartió con Angie, él se hizo mucho mas cercano a los niños a tal punto de quererlos como propios por todo el amor que les daba y que el recibía de los menores.

"Los niños se hicieron parte de mi en esa relación, se hicieron mis hijos para arriba y para abajo con el colegio, los talleres, eso fue una experiencia demasiado bonita y se hizo parte mi", agregó.

El exchico reality aseguró que siempre trató de inculcarle a los pequeños, el respeto y la educación pero al romperse la relación con Angie todo su mundo se le vino abajo al sentir que perdía a 'sus hijos'.

"Yo la pase recontra mal porque ya no era la relación era la familia, los niños hacían parte fundamental de ese amor que yo tenía por ese núcleo y se rompió y eso a los niños les dio duro, eso fue lo más difícil", dijo.

Incluso, Felipe reveló que toda la situación lo llevó a un psicólogo quien en su momento le hizo entender que por más amor que sintiera por los menores no eran su responsabilidad, ya que no era el padre biológico y no podía asumir un rol que no le pertenecía.

Finalmente, Lasso afirmó que tuvo muchas cosas que decir en contra de Angie Jibaja tras el término de su relación ya que se dijo de todo, pese a ello, él decidió callar para proteger a los dos niños que están detrás de ella.

"Yo podía decir mil cosas y dañarla a ella, yo actúo por como soy y no quería actuar por rabia... No valía la pena porque atrás de ella habían dos personas que yo los amo todavía y tengo contacto con ellos", concluyó.

Cabe resaltar que actualmente Angie Jibaja no tiene ni una buena relación con alguna de sus exparejas ya que la exmodelo ha sido protagonista hace poco de escándalos asociados a las drogas, sucesos que no le permite ver a sus hijos.

"Ella consume crack": Amigo de Angie Jibaja confirma su consumo de drogas

Angie Jibaja continúa teniendo una vida bastante desordenada y peligrosa para su propio bienestar ya que según un amigo con el que hace ya algunas semanas fue captada reveló que la exmodelo tiene una fuerte adicción al consumo del crack.

Niccolo Gianotti brindó una corta entrevista para el programa de Magaly TV la firme donde reveló detalles de la situación actual de Angie.

"Yo la encontré con gente de mal vivir y ya estaba pues en un estado crítico y lo único que hice fue apoyarla en todo aspecto", dijo inicialmente el amigo de la ex modelo.

Asimismo, reveló que Angie sufre de fuertes alucinaciones esto por consecuencia del alto consumo de sustancias ilícitas.

"Estaba ya con alucinaciones del consumo de la sustancia. Ella consume crack. El crack es una droga adictiva y muy fuerte", agregó.

Por otro lado, Niccolo reveló que ya no quiso permanecer al lado de Angie debido a que era ella quien le pedía dinero para poder comprar más sustancias para su consumo.

"Y es más llegó al punto en que ella quería seguir consumiendo y yo no iba a aguantar pues seguir pagando su droga. Me hago responsable porque no es que le compré droga pero sí le facilite el dinero", dijo.

Lo que causó asombro en Magaly Medina es que finalmente Gianotti aclaró que ha estudiado consejería en adicción justificándose que quiso ayudar a Jibaja.

"He estudiado consejería de adicción en la San Marcos, son cursos en dependencia emocional fármaco dependencia", concluyó.

La conductora lamentó que Angie no logre salir de este mundo de las drogas ni siquiera por el bienestar de sus hijos y por la esperanza de algún día poder volver a compartir junto a ellos.