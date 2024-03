Usuarios 'estallan' por beso de Pamela López y Cueva: "El dinero compra hasta la dignidad"

La farándula está que arde con las últimas imágenes de Christian Cueva y Pamela López besándose. La bomba estalló gracias a "Amor y Fuego", y las reacciones de la gente no paran. ¿Vuelven a estar juntos el 'Aladino' y Pamela? Los usuarios se mostraron indignados ante estas imágenes.

Christian Cueva y Pamela López son captados besándose

En un adelanto picante de "Amor y Fuego", captaron a Christian Cueva y Pamela López dándose un beso dentro de una camioneta. En redes, la gente no pudo evitar expresar su sorpresa y dejar comentarios por doquier.

Peluchín, o sea, Rodrigo González, ya lo había advertido: "Nunca dejará a la gallinita de los huevos de oro". Y al parecer, tendría razón. Sus palabras cobraron más fuerza después del escándalo que captó "Amor y Fuego".

Y claro, la cosa no es nueva para Pamela López. Ya antes había soltado detalles del problema entre Christian Cueva y Pamela Franco, recordando momentos difíciles durante su embarazo de riesgo. La última captura de la pareja dándose un beso en la camioneta ha desatado una nueva ola de críticas y opiniones por parte de los seguidores.

Usuarios indignados tras ver a Cueva y López besándose

Las imágenes han causado revuelo, con la gente mostrando su asombro y descontento ante la idea de que Christian Cueva y Pamela López estén pensando en reconciliarse. Los usuarios dejaron claro lo que pensaban, con frases como "¿Tanto escándalo para que vuelva con él?" o "Era obvio que ella no lo dejaría, ¡con todos los lujos que le da Cuevita!".

En redes sociales, la gente no se calló nada. Con más comentarios, muchos expresaron su indignación y escepticismo ante la posibilidad de que Christian y Pamela vuelvan a estar juntos. Comentarios como "La realidad es que jamás lo iba a dejar por el dinero" o "Nunca dejará a la gallinita de oro, mujer sin dignidad" demuestran lo que piensan los seguidores ante esta noticia.

Usuarios indignados tras beso de Cueva y Pamela López. (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios cuestionaron la decisión de Pamela López, y algunos hasta insinuaron que todo este show podría tener motivos económicos. Comentarios como "El dinero compra hasta la dignidad", "La real cachuda y cero amor propio" o "Literal ella aplica el 'no importa que me engañe con otras, mientras que a mi no me falte nada y me de todo lo que quiero'" dejan claro que la gente no está muy feliz con la idea de que vuelvan.

La historia entre Christian Cueva y Pamela López sigue siendo tema caliente, y la gente está esperando ansiosa más detalles en el próximo programa de "Amor y Fuego". Mientras tanto, las redes sociales están que arden con opiniones encontradas sobre esta sorprendente y controversial situación. Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto.