Flavia Laos sobre nueva canción que Austin le habría dedicado: "No voy a entrar a ese juego"

Hoy traemos un tema que está encendiendo las redes sociales y las conversaciones de todos los seguidores del entretenimiento. Austin Palao, el popular chico reality, ha lanzado su nueva canción titulada "La Reina", y todos los rumores apuntan a que podría estar dedicada a su ex, Flavia Laos.

Flavia Laos no quiere saber de Austin

La intriga comenzó con la portada del sencillo, que muestra los ojos celestes de una joven que se asemejan mucho a los de Flavia. Esto no ha pasado desapercibido para los fans y los curiosos, que no han tardado en especular sobre el verdadero mensaje detrás de la letra de la canción.

En palabras de Austin, "Aún te pienso, fue muy intenso, extraño contigo hacer el amor, me dejaste huella, no existe botella que pueda arrancarme por completo este amor". Frases que sin duda han dado mucho de qué hablar.

Los medios no han perdido tiempo y rápidamente buscaron la opinión de Flavia Laos, quien fue bastante directa en su respuesta durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego". "Yo no voy a hablarte nada de mi ex, discúlpame. No, no, no, no quiero hablar nada de él. Mira, menos para hablar de su canción. No quiero, no voy a hablarte de Austin", afirmó la actriz, mostrando su desinterés en ser parte de cualquier especulación.

Austin Palao en reality y su canción

Austin, por su parte, sigue adelante con su carrera musical y su participación en el nuevo reality show chileno "¿Ganar o servir?", marcando un año de nuevos comienzos tanto en la música como en la televisión. Este lanzamiento, especialmente con una letra tan cargada de emociones, solo ha aumentado el interés del público por seguir de cerca sus movimientos.

Mientras tanto, Flavia se mantiene firme en su decisión de no entrar en controversias relacionadas con su pasado amoroso. "No tengo nada que decir ni comparar, olvídate no voy a entrar a ese juego", concluyó ante las cámaras, dejando claro que su enfoque está en otros aspectos de su vida personal y profesional.

La situación ha dejado a los fans divididos y a la prensa expectante sobre lo que realmente podría estar sucediendo detrás de las cámaras y las letras de las canciones. ¿Es todo parte de una estrategia de marketing para el nuevo sencillo de Austin, o hay algo más profundo en sus palabras?

Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta historia y qué nuevos detalles pueden surgir. No se despeguen, porque continuaremos trayendo todas las novedades al respecto. ¡Hasta la próxima!