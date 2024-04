¡Calor en la pantalla! Austin Palao protagoniza apasionado beso con Gala Caldirola en reality chileno

¡Atención, fanáticos del chisme y la TV! Hoy les traemos una bomba directa desde Chile que va a encender las pantallas muy pronto. Austin Palao, conocido por su paso por varios realities en Perú, ha causado revuelo en el nuevo programa chileno "Ganar o Servir", y no precisamente por una prueba de fuerza o habilidad, sino por un beso de esos que suben la temperatura.

Austin Palao 'chapa' con Gala Caldirola

Austin Palao quien está dando de qué hablar. El excombatiente ha sido convocado para participar en el nuevo reality chileno "Ganar o Servir", que promete estar lleno de emociones, competencias y, por supuesto, mucho drama.

En el avance del reality, que ya está dando de qué hablar, se vio a Austin compartiendo un beso ardiente con la influencer española Gala Caldirola. Y aunque esto es solo un adelanto, ya podemos imaginar la cantidad de sorpresas que nos esperan en esta temporada.

Austin Palao a los besos de ¿Gala Cardirola? en el Reality chileno "Ganar o Servir" que se estrena este domingo en el vecino país. 👇🏼 pic.twitter.com/UtZxhtaUsE — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 17, 2024

Gala, que ha estado en boca de todos por su reciente separación del futbolista Mauricio Isla, compartió cómo vive esta nueva etapa de su vida: "Es cierto que me llegan muchos mensajes diciendo que admiran cómo actuamos nosotros como padres separados. Es una experiencia que trae mucha carga negativa, trae dolor, nostalgia, miedo, porque son muchos cambios".

Nuevo reality para Austin

El estreno de "Ganar o Servir" está programado para este domingo, justo después de la final de otro reality, "Tierra Brava". El nuevo show promete emociones fuertes, pruebas desafiantes y, por supuesto, muchísimo drama.

Austin no es ajeno a las cámaras ni a los romances en pantalla. Antes de embarcarse en esta aventura chilena, estuvo en una relación con Flavia Laos, relación que también nació bajo los reflectores. Austin reveló que aunque inicialmente no veía a Flavia como pareja, poco a poco se fue enamorando de ella. "Cuando lo vi... no quiero. No quise caer en el juego del reality de los ex (pero) me habló tan lindo y me pareció tan buena persona que termine enamorándome", confesó Flavia sobre su relación con Austin.

Este domingo 21 de abril, a las 23:00 horas, después de la gran final de "Tierra Brava", todos los ojos estarán puestos en "Ganar o Servir". El programa se emitirá a través de la señal de Canal 13, y para aquellos que prefieran verlo desde la comodidad de su hogar, también estará disponible en las plataformas de cable VTR y Claro. Y si no tienes acceso a estas opciones, no te preocupes, porque también podrás seguir el reality online a través de la página web de Canal 13.

Así que ya saben, marquen sus calendarios y prepárense para no perderse "Ganar o Servir". Con participantes como Austin y Gala, este reality tendrá pegados a varios a la pantalla. ¡No se lo pierdan! Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.