¡Fuego! Alfredo Benavides es captado besando a modelo: "Ya me tocaba ya"

El programa de Magaly TV la firme fue quien difundió las imágenes de Alfredo junto a una guapa jovencita, ambos demostraban confianza y cariño.

El comediante reveló que después de varias decepciones amorosas ya le tocaba disfrutar de la compañía de una mujer que lo encuentre atractivo.

¿Nació el amor?

Magaly Medina se quedó gratamente sorprendida luego de compartir las imágenes de Alfredo Benavides con Cristina Rodríguez en plenos besos apasionados en una discoteca.

Las imágenes muestran a Benavides y la joven de la mano, en actitudes cariñosas y compartiendo apasionados besos en un box alquilado por el integrante de 'JB en ATV'. Estas escenas fueron captadas el pasado sábado 27 de abril.

Los reporteros de la popular "Urraca" fueron en busca del actor cómico para cuestionarlo sobre los polémicos chapes y para confirmar o negar una relación con la modelo.

Alfredo besando a guapa modelo en discoteca

Benavides reveló que se encuentra soltero y que después de tantas 'choteadas' le tocaba disfrutar de la compañía de esta guapa mujer.

"Estoy soltero, sí es verdad, no me aguanté pues... ya me tocaba, ya me merecía, estos últimos tiempos han sido muy difíciles, he tenido bastantes decepciones en mi vida amorosa, no he tenido suerte", dijo para las cámaras de 'Magaly TV La Firme'.

Por otro lado, Alfredo reveló que su papel como el 'Niño Alfredito" le ha traído alegrías pero también problemas ya que cualquier persona que lo conoce siente que sigue siendo aquel 'niño tierno'.

"Ese es el problema, que me perciben así, como el Niño Alfredito. Puede tener un lado positivo y otro negativo. Como Alfredo, ya no me quieren volver a besar, pero ya he besado, y no hay marcha atrás", concluyó.

Modelo descarta relación

Cintia Rodríguez Fernández, la mujer de las candentes imágenes se pronunció y negó que exista algún tipo de relación con Alfredo y solo reveló que le guarda un enorme cariño.

Además, confesó que más lo quiere por su papel de "Niño Alfredito" que por ser el propio Alfredo Benavides.

"Yo a Alfredito lo conozco años, hace como 4 o 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación. No es mi good time, no seas loco, cómo va ser mi good time. No, besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que niñito es niñito. Como el niño Alfredito, como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como Niño Alfredito", dijo la modelo entre risas.

Cabe resaltar que está sería la segunda vez que es rechazado ya que existieron rumores de que Alfredo estaba enamorado de Gabriela Serpa.

Sin embargo, la modelo ya anunció que se encuentra enamorada pero no de Alfredo sino de un joven que ha cautivado su corazón.

Alfredo Benavides remarcó que a pesar de no tener buena suerte en el amor espera que con el tiempo una mujer logré quererlo por la persona que es dentro y fuera de los sets de televisión.