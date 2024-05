Gigi Mitre se retira inesperadamente de su programa y Peluchín reacciona: "No me digas que voy a ser tío"

En una emisión reciente del popular programa de farándula "Amor y Fuego", los televidentes fueron testigos de un momento inesperado cuando Gigi Mitre, una de las conductoras más queridas de la televisión peruana, desapareció sorpresivamente del aire, dejando a su compañero Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', al frente del show.

Gigi Mitre abandona AyF y desata rumores de embarazo

En un giro inesperado durante la emisión del 6 de mayo de "Amor y Fuego", Gigi Mitre dejó el set de televisión repentinamente, dejando a su co-conductor Rodrigo González, alias 'Peluchín', solo frente a las cámaras. Este suceso no solo sorprendió a los televidentes sino que también encendió la maquinaria de rumores en las redes sociales.

La emisión del programa comenzó con el dinamismo habitual, con ambos presentadores compartiendo bromas y comentarios sobre la farándula local. Sin embargo, poco después, Gigi Mitre desapareció sin explicación de la pantalla, lo que llevó a 'Peluchín' a aclarar la situación en vivo.

"Gigi se ha sentido mal, ha tenido un contratiempo y ha preferido ir a descansar, así que vamos a seguir con el show, ponte bien hermana y mañana te esperamos aquí, nuevamente", explicó González a la audiencia, mostrando su apoyo a su compañera.

Sin embargo, fue un comentario adicional de 'Peluchín' el que disparó las especulaciones entre el público: "No me digas que voy a ser tío ah, no me digas porque entonces me emociono". Esta insinuación fue suficiente para que muchos empezaran a especular sobre un posible embarazo de Mitre, aunque no hay confirmación oficial por parte de ella o del programa.

Gigi responde sobre los rumores

El interés se centró en el próximo episodio del programa, donde los espectadores esperaron ver si Gigi Mitre regresa y ofrece alguna aclaración sobre su salud y los rumores que circulan. En la siguiente emisión, Gigi se enfrentó a los rumores.

"Ya estoy de vuelta, ya estoy mejor. Ayer me sentí mal. Yo me sentí mal desde que estaba llegando acá al canal. Dije: 'Salgo o no salgo'. Para mí, el peor síntoma que puedo tener es son las náuseas", dijo Gigi Mitre al inicio del programa.

Ante ello, Peluchín le preguntó si sabía lo que había originado eso. "Sí...", contestó Gigi Mitre, mientras colocaron una música de cuna de fondo. "No, cállate, DJ", gritó Gigi. Peluchín dijo que todos estaban sorprendidos, porque una vidente dijo que saldría embarazada alguien del canal.

Gigi Mitre aclara rumores de embarazo.

"Como te fuiste a España y regresaste tan renovada", sugirió Peluchín. "No, no, no. Cállense la boca, nada que ver. No, DJ, no, saca esa sonsera. No soy yo", gritaba Gigi mientras sonaba "Yo te esperaba" de Alejandra Guzmán.

Minutos después, sonó "Chica embarazada" de Gloria Trevi. Además, luego comenzaron a hablar de antojos y Gigi comentó que quería una hamburguesa, un pollo a la brasa o un lomo saltado. Y Peluchín aprovechó la oportunidad para deslizar el embarazo.

Mientras tanto, la popularidad del programa y el misterio en torno a la situación prometen mantener a la audiencia pegada a sus pantallas. Cabe señalar que, Gigi Mitre nació un 12 de octubre de 1978, por lo que en la actualidad tiene 45 años de edad.