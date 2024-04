Africanas prueban por primera vez el pollo a la brasa y tienen peculiar reacción: "¿Así sabe?"

En un emocionante encuentro de culturas y sabores, dos jóvenes africanas experimentaron el sabor del pollo a la brasa peruano por primera vez, dejando una impresión inolvidable que ha capturado la atención en redes sociales. El video, que se ha vuelto viral en YouTube, muestra la sorpresa de estas jóvenes al probar uno de los platillos más emblemáticos del Perú. ¿Les gustó?

Africanas prueban por primera vez el pollo a la brasa

En un encuentro gastronómico que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, dos jóvenes africanas probaron por primera vez el pollo a la brasa peruano, quedando absolutamente encantadas con su sabor. Este momento culinario, capturado en un video viral en YouTube, muestra cómo la comida puede ser un puente entre culturas.

El video, publicado en el canal de Kevin GG, se desarrolló en un restaurante peruano en Barcelona, donde las jóvenes decidieron aventurarse más allá del ceviche para probar el famoso pollo a la brasa. La expectativa era alta antes de la primera mordida. "Estoy deseando probarlo", comentaron antes de sumergirse en la experiencia.

La reacción fue instantánea y llena de sorpresas. Una de las chicas, al probar las papas, exclamó con entusiasmo: "Creo que nunca he comido una patata en mi vida, entonces, ¿así saben las patatas? Es tierna por dentro y suave por fuera. Me he enamorado de la salsa que la acompaña. Me voy a desmayar (de la impresión). Está muy bueno".

Su compañera compartió su admiración por el plato, destacando la textura y el sabor del pollo: "Está buenísimo, es suave, es tierno. Tiene mucho sabor y la piel está súper crocante. Creo que (esta comida) está en mi top 1", reveló, dejando claro que el pollo a la brasa se había ganado un lugar privilegiado en su paladar.

Reacciones en redes

El video titulado "Africanas probando el pollo a la brasa por primera vez" ha acumulado rápidamente miles de reproducciones y una cascada de comentarios positivos, mostrando el orgullo de los peruanos por su cocina y el impacto que tiene más allá de sus fronteras.

Entre los comentarios en YouTube, se pueden leer reacciones como: "Gracias por disfrutar de nuestra comida peruana", "la comida del Perú es lo mejor de lo mejor", "Nunca me he sentido tan orgullosa de mi país", destacando la importancia de la gastronomía como un embajador de la cultura peruana.

Además del pollo, las jóvenes también tuvieron la oportunidad de probar otros platos típicos peruanos como el anticucho y bebidas tradicionales como el pisco sour y la Inca Kola, ampliando su experiencia culinaria peruana.

Este evento gastronómico no solo demuestra la universalidad del buen comer, sino que también subraya cómo un simple plato puede unir corazones y paladares de diferentes partes del mundo, celebrando la diversidad a través de la deliciosa comida peruana.