¡Hasta con chupada de dedo! Andrés Wiese ampayado con dos mujeres: Besó a la ex de su amigo Stefano Salvini

El programa de espectáculos Amor y Fuego compartió fuertes imágenes del actor Andrés Wiese mientras besaba apasionadamente a dos mujeres. Y es que el popular 'Ricolás' disfrutó su soltería durante la madrugada del sábado y domingo. No obstante, no contó con que las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre lo capten en tan comprometedora situación.

Por otro lado, llamó la atención que una de las 'incautas', Alessa Esparza, sea expareja Stefano Salvini, amigo cercano del actor Andrés Wiese. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Andrés Wiese es captado besando a dos mujeres

El programa Amor y Fuego compartió dos grabaciones de Andrés Wiese, las cuales fueron tomadas durante el fin de semana. En el primer vídeo, el actor es visto saliendo de una discoteca en Miraflores alrededor de las 5 de la mañana del sábado en compañía de una amiga. Posteriormente, ambos se quedan conversando en Larcomar con otros dos amigos y luego se retiran a pasar la noche juntos.

Ambos llegaron a las 6 de la mañana a su departamento, pero entran sin cogerse de la mano. Ante ello, los internautas en redes sociales defendieron al actor, pues él se encuentra totalmente soltero. No obstante, parece ser que no sería esta salidita no sería algo serio, ya que al día siguiente fue captado besando apasionadamente a otra mujer.

Durante la madrugada del domingo, el actor acudió a una discoteca de Miraflores donde fue ampayado con la actriz Alessa Esparza, con quien viene grabando 'Sube a mi nube'. En las grabaciones se puede ver que ella acaricia el trasero del actor mientras bailan. Andrés aparece abrazado con otra actriz, quien también es su amiga. Mientras esperan un taxi, Alessa y Nicolás se abrazan. Él tapa la boca de ella con la mano, ella chupa su dedo y luego él le da un lengüetazo en la cara.

¿Quién es Alessa Esparza?

Las imágenes de Amor y Fuego mostraron a la actriz Alessa Esparza besando apasionadamente a Andrés Wiese. No obstante, lo que ha llamado la atención de los medios y de los internautas en redes sociales es que la actriz es expareja de Stefano Salvini, actor y amigo cercano del popular 'Ricolás'.

Dicha relación con Stefano Salvini duró dos años, pero terminó en octubre del 2021. Es importante destacar que Stefano y Andrés Wiese son amigos. En 2019, Andrés compartió una foto abrazando a Stefano y le dedicó un mensaje donde afirmaba que era su "hermano".

Como es de conocimiento público, el pasado fin de semana, Andrés Wiese y Alessa Esparza fueron vistos dándose apasionados besos en una discoteca de Lince, e incluso, ella le chupó el dedo. En la actualidad, Wiese y Esparza están colaborando en un proyecto conjunto, ya que están filmando la película "Sube a mi nube", la cual contará la historia del programa infantil 'Nubeluz'.