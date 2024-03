¡Emocionada! Ana Paula Consorte celebra doble por el gol de Paolo Guerrero y el cumpleaños de su hijo

Los días en los que Ana Paula Consorte solía llorar sola en un hotel de Lima mientras Paolo Guerrero jugaba para César Vallejo parecen estar muy distantes ahora. En la actualidad, la pareja parece estar más unida que nunca y deja atrás los rumores sobre un distanciamiento.

En ese sentido, la brasileña fue al estadio Monumental para apoyar y celebrar el retorno de Guerrero a marcar goles con la camiseta de la selección. Incluso, el 'Depredador' terminó con la sequía de falta de goles durante el último partido de la selección peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte emocionada por el gol de Paolo Guerrero

Durante la salida de la modelo brasileña del estadio Monumental, se animó a compartir su emoción y alegría por el triunfo de la selección peruana. No obstante, remarcó que está emocionada por el gol del padre de sus hijos. Incluso, sostuvo que sería un regalo anticipado por el próximo cumpleaños de Paolo André.

"Me emocionó mucho. El ambiente estuvo muy lindo. Este gol es muy importante para él", sostuvo Ana Paula a la salida del coloso de Ate. De esta manera, la pareja deja atrás los rumores de un supuesto distanciamiento y se muestra más unida que nunca. Recordemos que a pesar de todo, Ana Paula Consorte ha estado presente en muchos de los momentos más importantes del 'Depredador'.

Por otro lado, la modelo también se mostró profundamente emocionada por el próximo cumpleaños de su hijo Paolo André. "Mañana es cumpleaños de Paolo André. No sé si se lo ha dedicado, puede ser", sostuvo apuradamente la brasileña, quien también fue abordada por muchos hinchas, que le pedían fotos.

Marca distancia de Brunella Horna

Cuando un reportero de 'Amor y Fuego' se acercó a Consorte mientras ella bajaba de su vehículo, le preguntó si había tenido la posibilidad de encontrarse con Horna. La respuesta de Consorte fue inmediata y explícita: "No, con esa chica no", lo que sorprendió al reportero debido a su sinceridad.



Al ser consultada si estaría interesada en conocerla en el futuro, Consorte fue directa: "No, muchas gracias, habla muchas cosas que no son verdad". Este intercambio revela no solo su posición respecto a Brunella Horna sino también una percepción negativa sobre la personalidad o conducta de la presentadora de televisión.

Rodrigo González, conductor del programa 'Amor y Fuego', no solamente difundió el video promocional de la entrevista con Consorte, sino que también contribuyó a 'meter más candela' a la competencia entre ambas personalidades. "Ya no disimula. ¡Duelo de primeras damas de la Vallejo! Ana Paula Consorte vs Brunella Horna", sostuvo.