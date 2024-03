Janet Barboza 'destruye' a Ana Paula Consorte tras polémica con Brunella Horna: "Es una desubicada"

Janet Barboza defendió a su colega Brunella Horna después de que Ana Paula Consorte afirmara que no quiere ser su amiga. A pesar de que Brunella Horna sea la esposa del presidente del club en donde juega la pareja de la brasileña, ella no dudó en expresarse sin filtros.

Incluso, acusó a 'Brune' de hablar cosas que no son ciertas en el programa magazine. Por tal motivo, Janet Barboza decidió pronunciarse al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza arremete contra Ana Paula Consorte

La conductora de televisión mostró una actitud más crítica de lo habitual durante la última emisión de "América Hoy". La conocida como 'Rulitos' no se guardó nada al reaccionar a las declaraciones de Ana Paula Consorte sobre la conductora Brunella Horna, quien dejó el país en medio de la controversia con la esposa de Paolo Guerrero.

"Tenemos a una Ana Paula Consorte bastante desubicada. Es que la gente malcriada a mi no me gusta, no me gusta cuando yo veo una persona con caprichos con arranques", sostuvo la Barboza.

"Esa chica le dice. Trata de bajarla por la edad a Brunella, trata de 'escuelear' a la esposa del jefe. Ana Paula sin duda no tiene inteligencia emocional porque yo creo que se podrían quedar sin contrato jaja", añadió la conductora de 'América hoy'.

En el programa se mencionó que la hostilidad entre ellas podría haber comenzado después de que Brunella y sus colegas defendieran a 'Doña Peta' en respuesta a la polémica publicación de Ana Paula Consorte en redes sociales, donde sugería que solo la madre debería perdonar todo a los hombres.

"Si no te nace a amar a la suegra, no la amas, pero tienes que respetarla por encima de todas las cosas y si hay situaciones que no te gustan o te llevas mal con ella no lo haces público ni la expones como se ha expuesto a 'Doña Peta'. Thaisa (Leal) y Alondra (García Miró) no lo hubieran hecho", agregó Janet, haciendo referencia a las exparejas de Guerrero.

Lo que dijo Ana Paula sobre Brunella Horna

En una conversación con 'Amor y fuego', Ana Paula dejó claro que no tiene ninguna amistad con Brunella Horna y enfatizó su preferencia por mantenerse distante de ella.



"(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gustaria conocerla?) No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad", sostuvo la modelo brasileña, lo cual causó sorpresa en los conductores de 'América Hoy'.