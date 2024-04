¡Impactante! Giuseppe Benignini revela comentarios despectivos de Michelle Soifer sobre los peruanos

Una nueva tormenta sacude el mundo del espectáculo, esta vez protagonizada por Giuseppe Benignini, mejor conocido como 'El Principito', quien no tuvo reparos en revelar los comentarios clasistas que habría hecho Michelle Soifer sobre los peruanos. Esto ocurre luego de que Soifer lanzara dardos contra Benignini por ser extranjero y formar una familia fuera del país. ¿Cómo respondió Benignini y qué dijo exactamente Soifer?

Giuseppe Benignini revela indignantes comentarios de Micheille Soifer hacia los peruanos

Giuseppe Benignini, más conocido como 'El Principito', dejó a todos boquiabiertos al sacar a la luz comentarios indignantes de Michelle Soifer hacia los peruanos, en medio de su disputa tras la ruptura. Las palabras de Benignini surgen después de que Soifer tuviera expresiones despectivas sobre él por ser extranjero y casarse fuera del país.

La polémica comenzó cuando Michelle Soifer habló sobre Benignini, llegando incluso a burlarse de su nacionalidad y su matrimonio en el extranjero. Soifer comentó de manera sarcástica sobre las "ventajas" de estar con un extranjero, insinuando que estos parten pronto y no vuelven. "Que se vayan y desaparezcan, por favor. Eso es lo bueno de buscarse extranjeros, que se largan", dijo.

La respuesta de Benignini no se hizo esperar, quien no solo defendió su elección de formar una familia fuera del país, sino que también expuso los comentarios despectivos que Soifer habría hecho sobre los peruanos. Según Benignini, Soifer le confesó que evitaba relacionarse con peruanos porque los consideraba "feos" y prefería tener parejas extranjeras.

"Yo te pregunté por qué no estabas con peruanos y tú me dijiste de que eran feos de que no te gustaba andar con peruanos, por eso todas tus parejas eran extranjeros, no es que eso es lo bueno es que tú lo eliges así", aseguró Benignini.

El 'Principito' dice que Soifer no lo supera

El 'Principito' expresó su molestia por los comentarios de Soifer y sugirió que ella aún no ha superado su relación pasada. Sin embargo, reconoció que, a pesar de todo, Soifer es una mujer excepcional. "Entiendo que no me pudiste superar todavía y eso es válido, pero te digo de todo corazón que eres una excelente mujer", afirmó Benignini.

Estas revelaciones han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y han puesto en entredicho la actitud de Soifer hacia los peruanos. El público no tardó en expresar su sorpresa ante las revelaciones de Benignini, así como también su indignación hacia los supuestos comentarios de Soifer.

En definitiva, este nuevo capítulo en la saga entre Giuseppe Benignini y Michelle Soifer ha dejado al descubierto aspectos controvertidos y polémicos. Estaremos al tanto de cualquier novedad al respecto de estos personajes de la farándula.