"¿Por qué no vine antes?": Tefi Valenzuela detalla ABISMAL diferencia de sueldo en Telemundo con realities peruanos

¡SORPRENDIDA! Stephanie Valenzuela, más conocida en el mundo artístico como Tefi Valenzuela, es una de las figuras peruanas que se viene abriendo camino en los realities extranjeros. Fue exintegrante de "La Casa de los Famosos" en México, reality que le abrió las puertas del país "charro". Antes de emigrar, pasó por "El gran show" y "Combate", por lo que en una reciente entrevista con Verónica Linares, detalló la GRAN DIFERENCIA del sueldo que recibía en el país azteca en comparación con los programas de competencia peruanos.

Tefi Valenzuela detalla abismal diferencia entre realities mexicanos y peruanos

Una de las primeras peruanas en abrirse camino en la farándula extranjera fue Tefi Valenzuela. La expareja de Mario Irivarren allanó el camino para que Nicola Porcella, Guty Carrera, entre otros, puedan triunfar en tierras aztecas.

Antes de partir a México, Tefi Valenzuela se hizo conocida en Perú por su debut en Combate. En aquel entonces, ella se presentaba como la novia de Mario Irivarren, con quien incluso tuvo más de una discusión en el reality. Tras esto, también participó en "El gran show", por lo que es palabra autorizada para hablar sobre los realities peruanos.

En una reciente entrevista con Verónica Linares, Tefi Valenzuela dio algunos detalles de cómo se vive el reality en México. "Es diferente. Aquí había hecho el de baile con Gisela, otro de quinceañera, y los de 'Combate', y ninguno me obligaba a dormir dentro de una casa y quitarte los teléfonos. Imagínate, nosotros, que estamos tan acostumbrados con el celular, ingresas a una casa, no conoces completamente a nadie, y te quitan todo tipo de contactos. Allá (en México) contratan a muchos actores para los realitys (...)", señaló.

Asimismo, señaló que pese a costarle la adaptación, económicamente fue todo lo contrario. Los ceros empezaron a aumentar en su cuenta bancaria, ya que el presupuesta que se maneja en realities de otros países es abismalmente diferente a los peruanos.

"Aunque me fue mal de tiempo de duración, económicamente me fue muy bien, porque yo negocié una contraprestación de un mínimo de dinero, es decir, si duraba una semana o cinco, me pagaban lo mismo. Como plus, cada gala, (gerencia) te pagaba. De los presupuestos que yo estaba acostumbrada acá (en Perú), allá (México) me quedé (sorprendida). Dije: '¿Por qué no vine antes?'" , detalló entre risas.

En defensa de sus colegas

Además de detallar las abismales diferencias entre los realities extranjeros y los peruanos, Tefi Valenzuela también se tomó el tiempo de defender a los denominados "chicos reality".

Para la artista peruana, los cibernautas y público peruano son muy prejuiciosos, ya que se dejan llevar por "habladurías". Por ello, no dudó en dejar sentada su postura ante las críticas sobre sus excompañeros de trabajo.

"En Perú, los chicos reality son mal vistos. Dicen: 'Ay, esos chicos que arman vasitos'. Y es triste. Es un prejuicio tan triste, porque yo he estudiado muchísimo, y hacer un reality o armar vasitos no quita mi inteligencia. Es como prejuzgar a una persona por su físico. Yo sí fui reinventándome, hice música y otras cosas, pero, si piden en un reality y me darán dinero y me voy a divertir, está todo bien", finalizó la cantante.