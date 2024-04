¡Sorprende con su nueva vida! Giuseppe Benignini se casó en EE. UU. y va a tener su primer hijo

Giuseppe Benignini al parecer ya no quiere saber nada de la farándula peruana pues luego de haber estado involucrado en una polémica con Carlos Cacho y Micheille Soifer, el modelo decidió retomar el rumbo de su vida y dedicarse a su familia.

Es así que el modelo venezolano compartió mediante sus redes la boda civil con su pareja Rebeca Roca y además, reveló que pronto se convertirá en padre por primera vez.

Es un hombre nuevo

Giuseppe Benignini ha sorprendido por su nueva vida y su nueva faceta en los Estados Unidos y es que la expareja de Micheille Soifer decidió dar uno de los pasos más importantes en su vida, el matrimonio y dentro de poco la paternidad.

En el corto video que compartió el modelo se pudo ver el matrimonio civil en EE.UU junto a su novia, ambos se dejaron ver emocionados y nerviosos por este nuevo paso en sus vidas.

"En ese momento nos entraron los nervios, a ella le toca jurarme su amor para toda la vida. Hasta que por fin dijo que sí", sostuvo.

Del mismo modo, en otro video, Giuseppe Benignini anunció que se convertirá en padre por primera vez, precisamente, con su esposa Rebeca Roca.

"No sabemos si va ser mujer o varón, pero lo que sí sabemos es que seremos los mejores padres de este mundo y que daremos el 100% para tu educación, principios y valores", sostuvo.

Como se recuerda, 'El principito' estuvo involucrado en polémicas en el país luego de presuntamente haber abandonado a su mascota y luego se especuló que había mantenido un affaire con Carlos Cacho, declaraciones que negó rotundamente.

¿Quién es el 'Principito'?

El modelo venezolano Giuseppe Benignini fue conocido en Perú por su anterior relación con Michelle Soifer, pero pese a que terminaron siguió en escándalos.

Luego de fracasar con sus restaurantes, se fue a Bolivia, pero en el 2023, Magaly TV: La Firme presentó un informe sobre los servicios sexuales que ofrecía el joven. El popular 'Principito' recibió la llamada de uno de los investigadores de la 'Urraca', quien se hizo pasar como un cliente.

El ex de Michelle Soifer es quien hizo el trato, el cual se reveló mediante una conversación de Telegram: "Si quieres te muestro todo, serían 200 dólares y te muestro todo", indica Benignini.

Otro de los escándalos por el que es recordado fue cuando Carlos Cacho afirmó que el modelo venezolano y él tuvieron un acercamiento y el maquillador le terminó contando a Micheille Soifer.

La expareja de Michelle Soifer calificó al maquillador de acosador y hasta difundió las conversaciones que tuvo con él.

"He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero cómo las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, vamos a aclarar y desmentir a este acosador de Carlos Cacho", escribió.

El venezolano aclaró que es heterosexual y jamás ha estado con un gay. No solo minimizó a Carlos Cacho, sino que también le solicitó que se haga una prueba de VIH.