Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sorprenden con visita a oficina de Christian Domínguez: "Top secret"

La farándula peruana está que arde con la noticia de la visita de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy a la oficina de Christian Domínguez. Todo esto después del escándalo de infidelidad que involucra a Pamela Franco. "Amor y Fuego" nos trae las imágenes de esta reunión que ha dejado a todos con la boca abierta.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy visitan a Christian Domínguez

El escenario de la farándula peruana se llenó de expectativas y sorpresas cuando Jean Paul Santa María y Romina Gachoy decidieron visitar a Christian Domínguez tras el polémico escándalo de infidelidad a Pamela Franco.

Las imágenes, compartidas por "Amor y Fuego", revelaron que la pareja ingresó a la oficina del cumbiambero después de la transmisión en vivo de la orquesta de Domínguez.

Jean Paul, al preguntarle sobre planes musicales, fue todo misterioso: "No podemos decir nada, me han pedido que no diga nada. Top secret, no puedo decir nada de nada. No quiero que se malinterprete, solamente que ya me lo están pidiendo y quiero hacer caso".

Por su parte, Romina agregó más misterio: "Se cerró un ciclo y se viene otro... Se vienen cosas muy buenas". Por último, Santa María agradeció a la orquesta de Domínguez: "El nivel en el que estoy es gracias a ellos. Muchísimas gracias, gracias infinitas, a él y a toda la familia de la orquesta".

¿Cuál es el futuro de Jean Paul Santa María?: Romina suelta algunas pistas

La noticia de la salida de Jean Paul de la orquesta de Christian Domínguez, tras destaparse un romance clandestino, ha generado un montón de incógnitas sobre el futuro musical de este cantante peruano tan querido. Todos queremos saber qué trae entre manos. La atención se centra en Romina Gachoy, quien ha arrojado un poco de luz sobre estos misterios.

Durante el programa "Hoy es sábado con Andrés", el conductor se lució al ofrecer financiar una orquesta para Jean Paul. Andrés Hurtado dijo: "Jean Paul, contáctate conmigo que te voy a comprar tu orquesta. Lo baño, lo cambio, lo fumigo (risas). Que venga acá y lo lanzo. Un beso grande para Jean Paul, su tema está simpático".

Historia de Romina Gachoy. (Foto: Captura de pantalla)

Las redes sociales estallaron con comentarios y Romina Gachoy no se quedó atrás. En su cuenta de Instagram, agradeció el gesto de Andrés Hurtado y dejó entrever que algo grande está por venir: "Llegó lo que te mereces, mi amor. Tu orquesta. Orgullosa de vos siempre", escribió la modelo uruguaya.

Aunque la incertidumbre sigue flotando en el aire, Romina nos dio una pista sobre la salida de Jean Paul de su antigua orquesta. Al ser cuestionada sobre la razón en redes, Romina soltó la bomba: "Porque tiene una mejor propuesta, pero todavía es secreto".

Las especulaciones sobre el futuro musical de Jean Paul se intensifican. Mientras sus fans esperan con ansias nuevas revelaciones, el secreto que rodea su próximo paso mantiene a todos en vilo. La confirmación de una "mejor oportunidad" da esperanza, pero el enigma sigue.