Julián Zucchi cuestiona motivos de Yiddá de ventilar infidelidad: "Justo ahora que estrena la película en Netflix"

Hoy traemos una noticia explosiva que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Julián Zucchi, conocido actor y exchico reality, ha dejado entrever que su ex, Yiddá Eslava, podría haber ventilado su infidelidad por razones relacionadas con el lanzamiento de una película en la que ambos trabajaron. ¿Quieres saber más? Te contamos.

Julián Zucchi desliza que Yiddá reveló infidelidad por película

Julián Zucchi ha dado mucho de qué hablar al dejar entrever que su ex, Yiddá Eslava, expuso su infidelidad por el lanzamiento de su película. Julián compartió detalles sorprendentes sobre cómo se desató esta polémica.

Según contó Julián en una entrevista exclusiva con el programa "Amor y Fuego", todo este enredo empezó cuando él y Yiddá contrataron una agencia de prensa para promocionar su última película. Sin embargo, para sorpresa de Julián, la primera vez que Yiddá habló con la prensa, anunció su nuevo romance con un fotógrafo, en lugar de centrarse en la película.

Julián compartió su frustración al respecto: "Cuando me toca ir a mi primera entrevista, le digo a mi jefa de prensa: '¿Convendrá que yo vaya? Porque Yiddá acaba de declarar esto. No me van a hablar de la película' y me prometieron que no".

La situación se complicó aún más cuando, justo antes del estreno mundial de la película en Netflix, estalló el escándalo sobre la infidelidad de Julián. Él expresó su confusión y molestia: "Otra vez, antes de un estreno de nuestra película, porque ahora justo no sé, en uno o dos días estrena la película en Netflix a nivel mundial, justo ahora de nuevo por qué tienen que salir estos temas públicamente".

El actor argentino admitió que le duele estar envuelto en este lío justo cuando la película está a punto de ser lanzada, ya que para él, el proyecto era como su "hijo", en el que había invertido mucho esfuerzo y dedicación.

"Antes se habló de la nueva relación de Yiddá y hoy es todo de mi infidelidad, antes que se estrene la película. A mí de verdad me duele porque la película para mí es como un hijo, trabajé mucho, no entiendo porqué tener que hacer todo este bolondrón antes de eso", recalcó.

Magaly critica "estrategia marketera" de Yiddá y Julián

Por otro lado, la conocida presentadora Magaly Medina también ha lanzado sus dardos contra Julián y Yiddá, sugiriendo que la pareja pudo haber ocultado sus problemas personales para promocionar la película.

En su programa, expresó su asombro y descontento con la situación, criticando la aparente hipocresía de la pareja. "Creo que no lo dijeron por marketear su película", aseveró Magaly.

Ante estas acusaciones, Julián decidió responder a las cámaras de "Amor y Fuego", donde trató de calmar las aguas argumentando que simplemente había disfrutado de un momento en una fiesta y que no considera que la situación deba ser sobredimensionada.

Este drama surge tras la separación de Julián y Yiddá en octubre del año pasado, cuando anunciaron su separación de manera amigable. Sin embargo, parece que ahora han surgido nuevas complicaciones entre la expareja. Estaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia que tiene a todos con la boca abierta.