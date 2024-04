Julián Zucchi hace advertencia a sus detractores: "Ojalá algún día me pidan perdón"

Julián Zucchi la viene pasando muy mal desde que se hiciera público el día de ayer que Yiddá Eslava cambió las cerraduras de la casa donde ambos formaron su productora.

Es por ello que decidió usar su canal de difusión para tocar nuevamente el tema con sus fieles seguidores y poder aclarar lo que se dice de él y de toda la polémica iniciada con la madre de sus hijos.

Espera que le pidan perdón

Julián Zucchi usó sus redes sociales para hacer un llamado a todas las personas que se han dedicado a criticarlo sin aparentemente saber la verdad es por ello que el actor ofreció un mensaje para quienes hasta el día de hoy le han dicho de todo.

"Algún día cuando se termine de descubrir... Ojalá no te descubra toda la verdad porque sería muy doloroso", empezó diciendo.

Hasta el momento, no se sabe que es verdad es la que tanto habla el actor en redes ya que no es la primera vez en la que Julián afirma que lo contado por la actriz es falso.

Además, se dirigió exclusivamente a todas las personas que se han encargado de criticarlo y espera que en algún momento puedan disculparse con él por todo lo que se ha dicho.

"Si algún día a todos los que me acusaron de cosas duras se dan cuenta que la historia era diferente espero que me pidan disculpas así como me vinieron a insultar espero que sean humanos y me pidan disculpas, la vida continúa ya no hablaré más el tema", finalizo diciendo Zucchi.

Cabe resaltar que actualmente la situación entre Julián y Yiddá se encuentra más tensa de lo que parece ya que por el lado de la actriz le envió dos cartas notariales y por parte de El productor le hizo llegar una carta notarial y es que ambos al parecer todavía no llegan a una tregua por el bienestar de sus hijos.

Por otro lado en el programa de "América Hoy", Julián se comunicó con los reporteros del sintonizado programa y reveló que existen irregularidades en su empresa que llegará al fondo de la verdad con ayuda de sus abogados.

Incluso dejó entrever que su ex suegro quién es el contador de la empresa habría hecho algo "chueco" si bien es cierto no lo dijo explícitamente afirmó nuevamente que en su empresa existen cosas irregulares y que no están apegadas a la ley ya que hasta el momento no se le cancela algunos proyectos que se han llevado a cabo en años anteriores.

¡Se fue con todo! Julián Zucchi manda carta notarial a Yiddá por exponer a su hijo menor ¿Qué pasó?

'Magaly Tv la Firme' expuso la reciente conversación que se dio con la abogada de Julián Zucchi, Claudia Zumaeta quien refirió que se entablará una carta notarial a Yiddá Eslava por exponer la situación de su hijo menor en redes sin conocimiento de su padre.

"El día de hoy estamos enviando una carta notarial hacia ella porque justamente él ha tomado conocimiento que ella ha salido en redes poniendo en conocimiento a la opinión pública que su menor hijo ha sido diagnosticado con autismo", dijo inicialmente la abogada.

Y es que el real problema no es que Yiddá haya hecho público este diagnóstico sino que el actor no tenía conocimiento de que su hijo menor había sido sometido a alguna prueba para saber si tiene indicios de autismo al igual que su hijo mayor.

"Mi cliente no lo sabía ni quisiera se había enterado él y ella ya lo estaba poniendo en redes exponiendo al menor, lo cual es demasiado, en aras de la carta que ella mandó", dijo la representante de Julián.

Cabe resaltar que Julián sigue viendo a sus hijos con normalidad y la actriz no le ha impedido visitar como le corresponde a los menores, aún así el argentino no se quedará de brazos cruzados al no haber sido informado sobre la situación de su hijo menor.