"No se ha dado cuenta": Ethel Pozo defiende a Luana Barrón tras polémica por foto con león sedado

Ethel Pozo causó sorpresa al respaldar a Luana Barrón tras la polémica por las fotos en las que la modelo posa con un león en Tanzania. La presentadora de América Hoy destacó su oposición al maltrato animal, pero afirmó que conoce a la influencer y está convencida de que no tuvo intenciones maliciosas.

Recordemos que Luana Barrón fue blanco de críticas luego de tomarse una fotografía con un león sedado en Tanzania. Ante ello, la influencer tomó la decisión de eliminar la foto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Polémica por foto de Luana Barrón con leones

La modelo Luana Barrón se encuentra en medio de la controversia después de que, durante un safari en Tanzania, optara por tomarse una fotografía junto a un león. Esta acción ha provocado una oleada inmediata de críticas tanto de internautas como de personalidades públicas.

Destacando entre las opiniones críticas, Alessandra Bonelli, quien previamente participó en el certamen Miss Perú, fue una de las primeras en expresar su rechazo hacia la acción de su colega. Utilizando sus plataformas de redes sociales, lanzó una crítica severa hacia ella por su aparente falta de conciencia sobre las consecuencias de sus acciones, particularmente en lo que respecta al trato de los animales salvajes durante este tipo de actividades turísticas.

"Luana deberías tener más conciencia con lo que haces y publicas. Esos animales están sedados para que tú te tomes tu foto cool!! Das un ejemplo pésimo", señaló Bonelli, reflejando la indignación de otros usuarios por estas acciones para la obtención de fotografías.

Ethel Pozo defiende a Luana Barrón

Ante las críticas, la conductora de América Hoy, Ethel Pozo, decidió tomar una postura diferente y respaldar a la influencer. "Se ha equivocado, yo la veo muchas veces y veo que es una chica trabajadora, empática y noble, es lo que se percibe a través de la cámara (...) Ella no se da dado cuenta y ya reguló el error, lo borró", dijo.

Sin embargo, Janet Barboza no estuvo de acuerdo con la opinión de Ethel Pozo y destacó que no se puede respaldar ese tipo de conductas. "Lo que veo es que no hay responsabilidad social, estas personas van a estos lugares para aprovecharse de los animales que están en una sedación total para qué ¿para conseguir más likes?", indicó.

En su declaración, Brunella Horna mencionó que aunque Luana Barrón sea una de las influencers más destacadas del Perú, no se puede pasar por alto este acontecimiento. "Me da pena, es una chica que está creciendo, trabaja con marcas como Dior y muchas más, para mi es la más top del Perú (...) Que este caso sirva para que las personas se dan cuenta que los animales están sedados", sentenció sobre lo sucedido con Luana Barrón.