¿Julián Zucchi lanza TEMIBLE amenaza contra Yiddá Eslava?: "Nunca me has conocido enojado"

¡Sigue la bronca! Todo parece indicar que Julián Zucchi y Yiddá Eslava no quieren dejar las primeras planas del espectáculo nacional. Recientemente, la actriz se mandó con dos cartas notariales en contra de su expareja y además, cambió la chapa de la puerta de entrada de su productora. A todo este lío, se acaba de sumar unos supuestos chats entre ambos, los cuales habrían sido leídos por Rodrigo González, "Peluchín", y esconderían una terrible amenaza por parte del argentino. ¿Para quién va dirigido el mensaje?

¿Julián Zucchi amenaza a Yiddá Eslava mediante mensajes?

La reciente edición del programa "Amor y Fuego" estuvo al "rojo vivo". Las cámaras del programa de espectáculos captaron a Yiddá Eslava, luego de que la actriz enviara dos cartas notariales a su expareja y, además, cambiara la chapa de la entrada de la productora de ambos.

Tras todo este escándalo, Rodrigo González, "Peluchín", lanzó otra "bomba" en torno a la exparejita que nació en "Combate". El eterno "ahijado" de Magaly leyó EN VIVO unos mensajes que serían entre Yiddá y Julián, donde se destaca las fuertes amenazas que estaría haciendo el argentino en contra de la madre de sus hijos.

La "cereza del pastel" la habría puesto el propio Zucchi, quien habría amenazado a Yiddá a aceptar un acuerdo que le estaría ofreciendo para evitar "consecuencias mayores". ¿A qué se refiere?

"Así como él filtra las imágenes a sus amigos cercanos, también a mí me filtran las conversaciones sus amigos cercanos. Lo que le dice Julián es que 'a ti no te interesa el bienestar del padre de tus hijos', ahora la agarra por ese lado, por otro lado, le dice 'me tengo que cobrar todo lo que me hiciste perder'. 'Yo te recomiendo que aceptes mi acuerdo antes de que vengan cosas peores'", dijo "Peluchín" en un inicio.

"Yiddá le dice 'tú no te mereces mi enojo' y él dice 'tú tampoco te mereces mi enojo, pero me hiciste enojar bastante' y de verdad 'nunca me has conocido enojado'", añadió 'Peluchín'. ¿Será esta una amenaza para Yiddá Eslava? Hasta el momento, la excombatiente no se ha pronunciado al respecto, pero no se descarta que en las próximas horas pueda hacerlo.

¡No va más en la productora!

Recientemente Yiddá Eslava le envió una nueva carta notarial a Julián Zucchi, pero en esta ocasión le prohíbe el ingreso a las instalaciones de la productora de la cual ambos son propietarios. "Informo que voy a estar realizando actividades en el inmueble desde el 2 de abril hasta el 31 de enero del 2025, periodo en el cual no le estará permitido el ingreso a las instalaciones″, se lee el documento legal.

A pesar de ser ambos propietarios del edificio, Yiddá Eslava le comunicó a Julián Zucchi que emprenderá acciones legales si intenta obstaculizar o interferir con el uso de las instalaciones.

Ante ello, el hecho no ha pasado desapercibido por los usuarios en las redes sociales. Recordemos que ya han criticado a la actriz anteriormente por sus últimas acciones en contra de Julián Zucchi.