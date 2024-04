Julián Zucchi respalda a Natalia Otero tras criticar a Yiddá: "Me has acompañado a pesar de todo"

Julián Zucchi no se quedó callado tras las fuertes declaraciones de Natalia Otero en contra de Yiddá Eslava y es que al parecer nunca se habían llevado tan bien durante su matrimonio con el argentino.

La recordada 'Payasita' defendió y de la misma manera criticó a su fiel amigo por haber aguantado tanto tiempo de la actriz y es que hay una verdad que por el momento no sale a la luz.

Le dedica tiernas palabras

Julián Zucchi despertó la polémica el día de ayer luego de publicar un video donde invitó a todos los usuarios a criticarlo sin filtro durante 24 horas.

Una de las personas que no se guardó nada y habló 'sin anestesia' fue Natalia Otero, amiga de la infancia de Julián Zucchi quien al parecer ya no se llevaba bien con Yiddá Eslava.

"Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un boludo que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mi entre otros, de tu familia. Claro ¡el boludo eras vos! que hacías caso", sostuvo Natalia.

Pese a ello, el actor no la contradijo ni le pidió que guarde silencio en temas de su vida persona y por el contrario usó sus redes para presumir su larga amistad que ha pasado de todo pero a pesar de ellos se mantienen unidos.

"Te quiero tanto amiga. Las amistades se ven en las buenas y en las malas", le escribió Julián junto a 3 fotografías donde evidencia su amistad desde muy pequeños.

"Los años pasan y siempre hemos estado el uno para el otro, soportando TUS locuras, ocurrencias y más tonteras que seguro recordarás @nataliaotero27", resaltó el actor.

Natalia hizo lo suyo y no dudó en repostear este muestra de afecto de Julián quien considera y valora mucho su amistad.

"Te quiero amigo, ya vendrá la calma, hoy no es siempre", concluyó la argentina.

Natalia Otero EXPLOTA contra Yiddá Eslava tras infidelidad de Julián Zucchi: "Es una profesional para manipular"

Luego de la revelación del audio 'bomba' de Julián Zucchi, en donde acepta haberle sido infiel a Yiddá Eslava, la exintegrante de 'Parchis', Natalia Otero, utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Recordemos que ella es una amiga cercana del argentino y, en esta ocasión, no dudó en respaldarlo.

Fuerte mensaje de Natalia Otero

"Pero que manera tan profesional de manipular, ella es una maestra, te destruye a nivel nacional y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada. Un matrimonio que hace años estaba dañado, me vas a decir que se sorprendió de algo? Por Dios...", concluyó.