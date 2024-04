¡Furiosa! Yiddá expone chat con reportera que filtro audio: "Si me traicionas te mando a la misma mi**da"

Yiddá Eslava explotó en sus redes sociales al mostrar pruebas de la conversación que tuvo con su amiga reportera del programa "América Hoy" donde le daba detalles de su separación con Julián Zucchi y del acuerdo inicial que tuvieron y que al final no se respetó.

La actriz se mostró indignada ya que reveló que no pensaba que su amiga de confianza podría traicionarla de esa manera cuando ya había dejado en claro que no ofrecería más entrevistas a ningún canal.

Expone a la reportera

Yiddá Eslava no se quedó de brazos cruzados luego de afirmar que en el programa de "América Hoy" se filtró un audio que era parte de una conversación privada con una amiga reportera que tenía del sintonizado programa.

La actriz indignada confesó que ese audio fue difundido sin su consentimiento ya que se trataba de una conversación que no pensó que se usaría para exponerlo en el programa.

La productora arremetió en sus redes y trato de justificar su reacción ya que según Janet Barboza, Yiddá llamó a la reportera para insultarla con palabras de grueso calibre.

Yiddá muestra conversación con reportera

La actriz reveló que a causa de la difusión de este audio perdió un contrato que ya tenía pactado, esto la perjudica gravemente ya que solo trabaja para sus hijos.

"Yo, como ustedes, necesito trabajar, colegio, comida, luz, agua, terapias, no se pagan solas y comprenderán que esta situación hizo que muchos de mis trabajos se vayan", dijo inicialmente.

Asimismo, afirmó que su 'amiga' reportera sabía la situación actual que viene afrontando y por la que decidió no brindar más entrevistas a los medios de comunicación.

"Esta persona 'amiga' sabía ya que yo le conté que estaba preocupada que ya no quería declarar más, que esto quede ahí, y en todo momento le dije no saques esto, 'no lo publiques por favor'... confiando ya que anteriormente no lo había hecho", agregó.

Fue entonces cuando Yiddá reveló que furiosa llamó a la reportera para increparle lo que había hecho comprometiéndola a nivel nacional sobre un tema que ya no quería tocar más públicamente.

"Claramente la llamé y hable con ella súper enojada y dolida, indignada, saben puntualmente por qué... ella sabía que necesitaba la chamba lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace, no puede ser que ahora confiar sea un pecado, el mundo está al revés", dijo.

Finalmente, Yiddá reveló y justificó sus palabras en contra de la periodista revelando que se sintió traicionada y su reacción fue natural como la de cualquier persona.

"Así soy yo, amable, frontal, directa... pero si me traicionas y me hieres te mando a la misma mi**da como cualquiera de ustedes lo haría, ser artista no te quita el derecho de enojarte y ser real", concluyó Eslava.

Yiddá Eslava no evitó pronunciarse en sus redes sociales sobre la conversación que fue difundida en el programa de "América Hoy' donde la actriz revela detalles de los acuerdos que había tenido con Julián Zucchi tras su separación.

La reconocida actriz se mostró furiosa por no haber respetado su privacidad ya que recalcó que esa conversación fue privada pues ella había dejado en claro que no iba a tocar más detalles sobre su vida personal que puedan perjudicar el bienestar de sus hijos.

"Es terrible lo que pasó hoy en "América Hoy" han sacado una conversación privada con una supuesta amiga a la cual estaba contando temas privados", dijo inicialmente Yiddá.

Además, recalcó la poca empatía y el nulo respeto de programas que con el fin de elevar su rating difunden audios que no han sido aprobados por las personas involucradas.

"Es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete, yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables", agregó.

Asimismo, recalcó que se viene dando a conocer montos o cifras económicas sobre las propiedades que tienen común con Julián y recalcó que están lejos de ser verdad perjudicando la seguridad y estabilidad de sus hijos.

"Dos soles de criterio respeto yo hace bastantes semanas no doy declaraciones a nadie callando y viendo cómo sacan información errónea dando montos completamente falsos, de una manera tan irresponsable sin pensar en la seguridad e integridad de mis hijos", dijo la madre de familia.