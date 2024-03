Julián Zucchi toma drástica decisión tras escándalo con Yiddá Eslava: "Es hora de cerrar este capítulo"

Julián Zucchi no le viene pasando nada bien y es que luego de que Yiddá Eslava confesara la verdad de su separación cuando el argentino las críticas hacia la ex pareja se hacen cada vez más fuertes.

Cómo se sabe el día de ayer la actriz reveló en el programa de "Amor y fuego" que Julián le fue infiel y este fue el motivo fundamental por el que decidieron y ya no esforzarse por salvar su relación.

Rompe su silencio

Julián Zucchi se encuentra bastante afectado por todas las críticas que viene recibiendo a raíz de la confesión de su ex pareja y madre de sus hijos Yiddá Eslava quién reveló que decidió terminar su relación con Julián por una infidelidad.

Esta polémica explotó fue captado besándose con una reportera de Magaly, esto habría enojado a Yiddá.

Es por ello que en vista de todo el escándalo que se ha generado en diversos medios de comunicación el actor decidió emitir un comunicado en el que toca diversos puntos de su vida personal y en donde pide respeto para su familia.

"Una separación después de 11 años con los últimos dos o tres años en terapia de pareja es compleja. Hay muchas vueltas y aspectos que la gente desconoce pero que la madre de mis hijos y yo lo sabemos perfectamente", empezó diciendo.

Declaraciones de Julián Zucchi en redes

Asimismo, Julián reveló que su relación había terminado muchas semanas atrás antes de hacer público su separación en redes sociales.

"Decidimos intentarlo a pesar que inconscientemente nos estábamos haciendo daño y no me hace menos persona reconocer que entramos en un ida y vuelta que no fue sano para ninguno de los dos", agregó.

Incluso el argentino no fue ajeno al tema de la infidelidad del que lo acusó Yiddá y reveló que tiene la conciencia tranquila asegurando que él no le faltó el respeto a la madre de sus hijos.

"Los acontecimientos relacionados con una amiga en Argentina son nuestros seres queridos y familia están verdaderamente al tanto de los altibajos que enfrentamos... Me siento con la conciencia tranquila porque durante 11 años con errores como todos entregué lo mejor de mí trabajando desde lo personal y laboral en pro de mi familia", siguió diciendo.

Además, reveló que no hablará mal de la madre de sus hijos y afirmó que cada historia tiene más de una cara por lo que es complicado a veces ponerse del lado de alguno de ellos.

"Intentaré como hasta el día de hoy que mi relación con la madre de mis hijos siempre está marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre", escribió.

Declaraciones de Julián Zucchi en redes

Incluso aprovecha para disculparse con Yiddá por si alguno de sus palabras ha llegado a lastimarla ya que no fue su intención.

"Si alguna de mis acciones o palabras la ha molestado ofrezco mis sinceras disculpas. Mi intención ha sido y siempre será actuar en beneficio de nuestros hijos y los temas personales arreglarlos en cuatro paredes", recalcó.

Finalmente afirmó que entiende el trabajo de los medios de comunicación pero pidió respeto para que ya no sigan buscándolo para ofrecer algún tipo de declaración ya que no se siente anímicamente estable para seguir hablando de su vida privada.

"No estoy pasando un buen momento pero es hora de cerrar este capítulo y enfocarme en lo más importante mis hijos en mi carrera. No volveré a hablar sobre este tema es tiempo de avanzar y enfrentar lo que viene con fuerza y dedicación", concluyó.

Yiddá Eslava revela qué le dijo Julián Zucchi después de exponer infidelidad

Según Yiddá, Julián está "pensando" en todo lo que ha pasado. Ella dice que respeta su tiempo para procesar lo que está sucediendo. Pero Yiddá también dejó claro que cree que Julián debería haber visto venir esta situación.

"Él está pensando me dice y yo he respetado porque todos tienen derecho a procesar lo que está ocurriendo, pero era algo que creo que él debió verlo venir", dijo Yiddá.

Pero eso no es todo, Yiddá también cuestionó que Julián haya dejado que la llamen "despechada y dolida". Ella explicó que, después de haber estado juntos durante 11 años, su reacción no viene del despecho, sino del respeto hacia la madre de sus hijos y hacia ella misma, por todo lo que han pasado juntos.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Yiddá Eslava confirma que Julián Zucchi le fue infiel: "Lo guardé tanto tiempo por mis hijos" En un avance del programa 'Amor y Fuego', la actriz Yiddá Eslava reveló que el real motivo de su separación con Julián Zucchi fue debido a una infidelidad por parte del actor. "Yo le descubrí la infidelidad", sostuvo. ¿Qué opinas? 😱😱🔥 Fuente: Amor y Fuego . . . #YiddáEslava #JulianZucchi #expareja #infidelidad #Espectáculos #Farándula #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

"Yo he estado 11 años con él, no es de despecho, es un poco de respeto hacia la mamá de sus hijos y a una persona que en su momento calló para que tampoco le hagan el cargamontón por el cariño que yo le tenía, por un montón de situaciones que hemos pasado", señaló.

Yiddá no está dispuesta a que utilicen su nombre para catalogarla como una mujer amargada. ¡Y tiene toda la razón! "Yo no voy a seguir permitiendo que utilicen mi nombre para catalogarme como despechada, dolida, arrastrada, para nada", agregó Yiddá.