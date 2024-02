¡LA ABANDONÓ! Pamela López acusa a Cueva de pasar Año Nuevo con Pamela Franco cuando ella estaba embarazada

¡ESTO YA FUE DEMASIADO LEJOS! La novela entre las Pamelas y los Christians tiene para rato en Chollywood. A la ya conocida infidelidad del cantante con Mary Moncada, ahora se suma un presunto vínculo sentimental entre Christian Cueva y Pamela Franco. Todo esto fue descubierto por Pamela López, esposa del popular "Aladino", quien incluso reveló que el futbolista habría pasado un Año Nuevo junto a la exintegrante de "Alma Bella". Lo más sorprendente de todo es que "Cuevita" la habría dejado cuando su esposa estaba embarazada y con su hijo recién nacido.

Pamela López encara a Pamela Franco por Christian Cueva

Una nueva historia se destapa en Chollywood. Magaly Medina salió con todo y tuvo declaraciones exclusivas de Pamela López, quien levantó serias acusaciones en contra de Pamela Franco.

López encontró llamadas grupales y hasta una transferencia de Cueva a Pamela Franco, lo cual desató toda su furia e indignación. Pero eso no sería todo, ya que la esposa de "Aladino" encaró a la ex de Christian Domínguez por, presuntamente, haber pasado el año nuevo junto al futbolista.

"Tu situación también la he vivido, las cosas cuando empiezan mal, terminan mal. Yo también era mujer parida, también estaba dando de lactar cuando me dijeron que tú estabas con mi marido en Huanchaco en un Año Nuevo. También me decían que te veías con mi marido en Chimbote. Me llegaba toda esa información", le reclama Pamela López a Pamela Franco.

Por supuesto, todo fue negado por la exintegrante de Alma Bella, quien incluso negó conocer Huanchaco. "Eso es totalmente mentira, yo no he estado en Huanchaco jamás", señaló Pamela Franco. Sin embargo, esta versión fue desmentida por un "pantallazo" que Pamela López le entregó a Magaly Medina, donde toda la verdad saldría a la luz.

"Ayer estuve en Huanchaco y vi que Pamela Franco de Alma Bella estaba con tu esposo. Esa mujer es una zo** barata. Todos los que estuvimos ahí los vimos y ella es de mi barrio en Chimbote. A todo el mundo le dice que está con tu esposo", se puede leer en la conversación que Pamela López tuvo con un amigo suyo. ¿Cuál será la verdad de todo?

El misterio de los 280 soles

Según comentó la "Urraca", la esposa del jugador descubrió unas llamadas y hasta una transferencia hacia Pamela Franco, lo cual desencadenó todo lo que ya conocemos. Sin embargo, ayer por la noche, se destaparon datos totalmente inéditos, los cuales comienzan porque Pamela López encara a Pamela Franco.

La cumbiambera negó en todo momento conocer al futbolista, sin embargo, Pamela López fue más allá y le recriminó por una transferencia. "Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (...) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles", reveló.