"¿Por qué no buscas tus ampays?": Magaly Medina arremete contra 'Peluchín' durante su programa

Magaly Medina contestó enérgicamente a Rodrigo González después de que él afirmara que el ampay de Christian Domínguez ya era de conocimiento público y que los programas tenían autorización para comentarlo. La presentadora destacó que no se opone a que se genere contenido sobre el ampay, pero insistió en la importancia de dar crédito a la fuente, en este caso, Magaly TV: La Firme. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina le responde a 'Peluchín'

La conocida presentadora destacó la importancia de valorar el esfuerzo de los demás y sugirió que si otros programas, como Amor y Fuego, tienen los recursos necesarios, deberían buscar su propio contenido o material exclusivo. Ella enfatizó en que no está en contra de que se genere contenido de su programa, pero sí resaltó la importancia de brindar los créditos correspondientes.

"Alguien está diciendo, de manera tan desfachatada, que una vez una noticia se suelta ya no le pertenece a quien le dio la primicia, eso me parece faltoso, cínico y antiético. Hay que reconocerle el trabajo a la gente que lo hace. Cuando un programa periodístico da una primicia, los demás no se la agarran toda, sino ponen un extracto. Eso es ser respetuoso con el trabajo de un equipo periodístico", dijo molesta en su programa.

"Si están tan capacitados, ¿por qué no buscan sus propios ampays? ¿sus propias primicias que remesan el país? Desde 1997 que salimos al aire, hemos marcado la pauta del espectáculo", sentenció.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Después de ser etiquetados como "garrapatas", Rodrigo González reaccionó con enojo y criticó a Magaly Medina, llamándola una persona "mezquina" por cuestionar la reproducción del ampay de Christian Domínguez en otros programas. Él sostuvo que la primicia es de ella, peru luego de ello la noticia ya es de dominio público y todos los medios pueden replicarlo. Por obvias razones, estas declaraciones de Rodrigo González causaron el descontento de la 'Urraca', quien le respondió fiel a su estilo durante su programa "Magaly TV: La Firme".

"La noticia es noticia, la primicia es de quien la da, pero luego le pertenece a todos, así nos manejamos nosotros, así también se maneja 'EEG'. Hay gente mezquina que se siente el centro del universo, que cree que tiene decirle a los demás cómo hacer su pauta, qué temas tocar y qué no, esto sí y esto no", comentó en 'Amor y Fuego', este último miércoles 31 de enero por la tarde.