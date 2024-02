¡No fue una ni fueron dos! Christian Domínguez revela cuántas veces le fue infiel a Pamela Franco

¡Lo confesó todo! Luego de varios días en cura de silencio, Christian Domínguez decidió no callar más y habló de todo en una entrevista exclusiva a "América Hoy". En el espacio televisivo, el cantante contó detalles desconocidos del ampay y luego de la conversación, se presentó en el set del programa. EN VIVO, el cumbiambero respondió más preguntas y reconoció lo que todos querían saber. ¿Cuántas veces le fue infiel a Pamela Franco? Entérate más detalles aquí.

¿Cuántas veces Christian Domínguez "adornó" a Pamela Franco?

El nombre de Christian Domínguez ha "explotado" en los últimos minutos. El cantante de cumbia decidió romper su silencio en "América Hoy" y confesó detalles desconocidos sobre el ampay donde se le ve "matando el gusano" con Mary Moncada.

Tras todas sus declaraciones, Christian Domínguez se presentó en el set de "América Hoy" y se sometió a las preguntas EN VIVO de Ethel Pozo y Janet Barboza. Una de las tantas cuestiones era saber cuántas veces le había sido infiel a Pamela Franco y, en una catarsis, el líder de "La Gran Orquesta" reconoció lo que, quizás, era un secreto a voces.

Christian Dominguez CONFIRMA qué hay más mujeres con las que ha tenido conversaciones y encuentros casuales. "me he equivocado muchas veces" #américahoy pic.twitter.com/KRocF8NqTq — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

"Yo me he equivocado más de dos veces. Me he equivocado muchas veces", reconoció sin dar un número exacto de las infidelidades que cometió. Ethel Pozo insistía en saber cuántas veces había sido infiel, sin embargo, Domínguez no fue específico. "Muchas veces me he equivocado. Desde que yo emito o recibo un mensaje y lo acepto, ya me estoy equivocando", señaló.

Con esto, termina por confesar las innumerables infidelidades que cometió durante su relación con Pamela Franco, por lo cual, no se descarta que salgan más mujeres a hablar sobre un romance clandestino con el cantante.

Pide perdón

Tras su nueva infidelidad, Christian Domínguez señaló que en el momento del ampay, no pensó en el daño que estaba causándole a Pamela Franco ni a su familia. Por ello, aprovechó las cámaras de "América Hoy" para pedirle perdón a su expareja.

"Es un momento bastante complicado, somos una familia grande 'América hoy'. Eso acepté, yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza publica", contó Domínguez.

Además, reconoce que llevará terapia ya que no se reconoce como persona y no sabe cuál será el diagnóstico que le darán. "No sé, no sabría decirte si soy un infiel serial, hasta el momento no tengo un diagnóstico médico para que pueda decirte eso (a Janet Barboza)", finalizó.