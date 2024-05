¡La "destruyó"! Shirley Arica "fulmina" a Magaly Medina y le dice de todo: "Mujer vacía, no todo es material"

¡SE LA MANDÓ! Shirley Arica se hizo conocida en el mundo de la farándula tras algunos escándalos y también por la popular frase "Tócame, que soy realidad". Tras varios años metida en dimes y diretes, la apodada "Chica Realidad" mostró un gran cambio y actualmente es una de las peruanas que destaca en los realities de convivencia en el extranjero. Recordando un poco sobre su pasado, la también exchica reality se mandó contra Magaly Medina, quien en varias ocasiones la critica en su programa. Para la influencer, la "Urraca" tiene un problema personal contra ella, por lo que no dudó en tildarla de "mujer vacía" y advertirle que no todo está en la riqueza material.

Shirley Arica en contra de los programas de espectáculos en Perú

Una de las figuras más polémicas de todo "Chollywood" es Shirley Arica. Desde su aparición en la farándula, hace más de una década, la modelo siempre se ha caracterizado por ser una persona frontal y "sin pelos en la lengua", algo que le ha traído varios enfrentamientos.

Fue con Tilsa Lozano con quien tuve un cruce de palabra más de una vez y así, diversas otras figuras también se "pelearon" con Arica. La imagen que tiene de una "chica conflictiva" o "fiestera" no se ha ido pese a sus éxitos en el extranjero, donde la reconocen por ser una de las peruanas con mayor arraigo en los realities de convivencia.

Por ello, en una reciente entrevista con Giancarlo Cossio, Shirley Arica mencionó que desde hace mucho tiempo no sigue los programas de farándula en Perú ("Amor y Fuego" o "Magaly TV, La Firme") ya que solo la nombran de manera negativa.

"Hay muchos comentarios que hacen que no son ciertos, o cuentan de manera despectiva y denigrante. Eso me molesta. Lamentablemente, me siguen etiquetando en algo que ya pasó hace mucho tiempo. Mis errores ya fueron", apuntó en un inicio, para luego mencionar que, lamentablemente, no puede hacer nada en contra de la opinión de los demás.

"¿Para qué ver esos programas? Simplemente no los veo, es su opinión. Si me quieren seguir encasillando como rebelde y alcohólica, pues que lo hagan, es su problema", señaló muy fastidiada.

Se manda contra Magaly Medina

Además, en esa misma línea, no dudó en arremeter en contra de Magaly Medina. Pese a que, se podría decir, fue la "Urraca" quien le dio vida televisiva con el ampay con Reimond Manco, Shirley Arica despotricó en contra de ella.

Para la "Chica Realidad", la conductora de espectáculos es una mujer vacía y, en su opinión, solo se centraría en lo material. Asimismo, lamentó que en diversas ocasiones se exprese de manera negativa de su persona, así como de otras figuras de "Chollywood".

"Uno puede cometer errores y ella es la que informa, pero hacer leña del árbol caído es demasiado. Usa adjetivos, ya sea con mujeres u hombres, súper fuertes. Y todo lo que hagas no le parece. Si tú trabajas, te quiere joder el trabajo. Si sales a juerguear, por qué sales. Yo estoy soltera, no le estoy faltando el respeto a nadie. No tengo por qué estar pensando en Magaly antes de chaparme a alguien" , añadió Shirley Arica.

Pese a todo esto, Shirley Arica no le guarda rencor a Magaly Medina. Incluso, negó que haya pensado en mandarle una carta notarial, pero contó que es por una insólita razón. "Mandarle una carta notarial, ¿para qué? No tengo su plata, es perder mi tiempo... simplemente debo hacerme la loca", sentenció.