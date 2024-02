Tilsa Lozano estaría dispuesta a reencontrarse con Magaly Medina: "Sí me tomaría una copa de vino"

El escenario de la farándula peruana está más candente que nunca con el inesperado giro de Tilsa Lozano, quien reveló su deseo de limar asperezas con la famosa periodista Magaly Medina. La historia de enemistad entre estas dos figuras del espectáculo tiene más capítulos por escribir.

Tilsa Lozana quiere hacer la paces con Magaly Medina

La historia de su enemistad entre Tilsa Lozano y Magaly Medina ha tomado un giro inesperado. Tilsa lanzó una propuesta sorprendente: hacer las paces con la temida 'Urraca'. ¿Cómo así? Te contamos todos los detalles.

La enemistad entre Tilsa y Magaly se remonta al 2015, cuando la exVengadora fue invitada al set de Medina para hablar de su romance con Juan Manuel Vargas, esposo de Blanca Rodríguez. Desde entonces, las dos divas se han lanzado indirectas y chismes, manteniendo una guerra mediática.

En una entrevista reciente, Tilsa Lozano dejó a todos con la boca abierta al expresar su deseo de reconciliarse con Magaly Medina. La modelo, ahora esposa de Jackson Torres, reveló sus pensamientos sobre el matrimonio de Medina.

"Cuando veo matrimonios felices igual me alegro por ellos, al final, tampoco creo que salga un ampay de Alfredo Zambrano porque la única que hace esos ampays es ella, no creo que ampaye a su marido, ¿no?", afirmó Tilsa.

Pero la sorpresa llegó cuando se le preguntó qué haría si se encontrara cara a cara con Magaly. Tilsa respondió sin pelos en la lengua, "No me sentaría con ella en el set (de su programa 'Magaly TV La Firme'), pero sí me tomaría una copa de vino en algún lugar. Yo no le guardo rencor a nadie, de verdad". ¿Un futuro encuentro en un bar para limar asperezas?

Magaly Medina criticó a Tilsa Lozano por opinar escándalo de Pamela Franco y Cuevita

Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Tilsa Lozano, recordándole su pasado con Juan Manuel Vargas y criticando sus declaraciones sobre la esposa de Christian Cueva.

Medina lanzó fuertes palabras, "Ella toda la vida fue la amante. La mujer de Vargas (Juan Manuel) sí habló porque se enteró, que tipa tan patética, ya debería callarse la boca y dedicarse a vivir para su hogar y familia, olvidarse para que nosotros también nos olvidemos porque ella es la encarnación de la otra, debería quedarse calladita".

Así, la rivalidad entre Tilsa Lozano y Magaly Medina toma un nuevo giro, ¿veremos un inesperado encuentro entre estas dos figuras de la farándula peruana? El drama sigue su curso, y la audiencia no puede más que esperar ansiosa para conocer el desenlace de esta trama llena de chismes, copas y emociones.