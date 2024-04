¡Palabra de "Rei"! Reimond Manco olvida su hinchaje por Alianza y halaga a la U: "Es el más copero del Perú"

¡No le importó nada! Reimond Manco fue uno de los mejores futbolistas de los últimos años en el Perú. El "Rei" mostró toda su calidad en el Sudamericano Sub17 del 2007, donde fue elegido el mejor jugador. Sin embargo, una serie de desarreglos ocasionó que no prospere en el mundo del fútbol como se pensaba, pero su experiencia y trayectoria es innegable. Recientemente, se olvidó de su hinchaje por Alianza Lima y analizó el presente de los blanquiazules y Universitario en la Copa Libertadores, destacando al cuadro crema por encima de su compadre.

Reimond Manco halaga a Universitario por encima de Alianza

Alianza Lima y Universitario son los representantes peruanos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los compadres han jugado dos fechas del certamen continental hasta el momento y son los cremas los mejores ubicados, ya que se encuentran en puestos de clasificación a la siguiente ronda.

Su victoria ante LDU Quito y el valioso empate obtenido ante Junior en Barranquilla hacen de Universitario el cuadro peruano mejor ubicado en la Libertadores, contrariamente a lo que pasa con Alianza Lima.

Los íntimos consiguieron un gran empate ante Fluminense, campeón de la Libertadores, en Matute, sin embargo, no supieron reditar su actuación y cayeron en el último segundo ante Cerro Porteño en Paraguay. Esta fue una derrota más que dolorosa para la hinchada blanquiazul, más aún porque su equipo se encuentra último en el grupo A con solo un punto.

Todo este análisis también lo hizo Reimond Manco, quien recientemente fue entrevistado por "El Futbolero". El ex "Jotita" se abocó, no solo en la actualidad de ambos equipos, sino en su historial en el torneo y, olvidándose de su hinchaje por Alianza Lima, destacó a Universitario como el "más copero del país".

"La U sigue demostrando que es más copero que Alianza Lima, duela a quien le duela, es la verdad. Yo soy hincha de Alianza, todo el mundo lo sabe, pero lastimosamente es la realidad del fútbol" , mencionó Reimond Manco en 'El futbolero'.

Grandes diferencias

Asimismo, el ex de Shirley Arica habló como hincha de Alianza Lima y lamentó que las cosas no se le den a los íntimos en la Copa Libertadores. Para el exjugador de Persas FC, los blanquiazules siempre se arman bien para el certamen continental, sin embargo, no todo sale como lo planean.

El ejemplo más claro que puso fue el de Sebastián Rodríguez. Para Manco, el uruguayo era el llamado a ser el "diferente" en esta Copa, sin embargo, ha pasado totalmente desapercibido en Alianza Lima.

"Es lastimoso para los hinchas de Alianza, que antes de empezar la Copa Libertadores tuvieron una ilusión debido a los refuerzos que llegaron. Sebastián Rodríguez no ha demostrado ser el que lleve la bandera del equipo en un torneo internacional, y está a media caña en la Liga 1", sentenció Manco, quien halagó las virtudes del "compadre".

"La U es diferente, este torneo los afronta con mucha garra, ímpetu, aguerrido. A Universitario se le facilita jugar de visita, su defensa es lo mejor que tiene, pero en el ataque hay confusión", concluyó Manco. ¿Estás de acuerdo con Reimond Manco? ¿Consideras que Universitario es más copero que Alianza Lima?